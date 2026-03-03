CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,6 büyüyerek OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi oldu. Aynı dönemde G20 ülkeleri içinde de ilk 5'te yer alan Türkiye, çeyreklik ve yıllık bazda büyüme serisini sürdürdü.

OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı 1

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkelerine ait 2025 büyüme verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına göre Türkiye, hem OECD hem de G20 sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı 2

TÜRKİYE OECD'DE İLK 3'TE

2025 büyüme oranları karşılaştırıldığında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Yüzde 3,6'lık büyüme ile Türkiye, Polonya ile birlikte üçüncülüğü paylaştı.

OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı 3

OECD sıralamasında İrlanda yüzde 12,6 ile ilk sırada yer alırken, Kosta Rika yüzde 4,6 ile ikinci sıraya yerleşti. Türkiye ve Polonya'nun hemen ardından İsrail yüzde 3,1, Danimarka ise yüzde 2,9 büyüme oranı ile listede ilk 5'e girdi.

OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı 4

YÜZDE 3,4 BÜYÜME KAYDEDİLDİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 oranında büyüme gösterdi. Ekonomi, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

TÜİK'in üretim yöntemiyle hesapladığı cari fiyatlı GSYH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artış göstererek 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL'ye ulaştı.

OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı 5

Açıklanan verilere göre kişi başına düşen milli gelir de yükseldi. 2025 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 712 bin 200 TL olarak hesaplanırken, ABD doları cinsinden kişi başına gelir 18 bin 40 dolar seviyesinde gerçekleşti.

OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı 6

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, çeyreklik bazda kesintisiz büyüme serisini 22 çeyreğe çıkarırken, yıllık büyüme performansını da 16'ncı yıla taşımış oldu. OECD ülkeleri içinde en düşük büyüme oranı ise yüzde 0,2 ile Almanya ve Finlandiya'da görüldü.

OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı 7

TÜRKİYE G20 LİSTESİNDE 5. SIRADA

Türkiye, 2025 yılı büyüme verilerine göre G20 ülkeleri arasında yüzde 3,6 ile 5'inci sırada yer aldı. G20 içinde en yüksek büyüme yüzde 7,6 ile Hindistan'da gerçekleşti. Endonezya yüzde 5,11, Çin yüzde 5 ve Suudi Arabistan yüzde 4,5 oranıyla ilk 5'te yer aldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin