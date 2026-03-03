OECD ve G20 listesinde Türkiye imzası: 2025 büyüme oranları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,6 büyüyerek OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi oldu. Aynı dönemde G20 ülkeleri içinde de ilk 5'te yer alan Türkiye, çeyreklik ve yıllık bazda büyüme serisini sürdürdü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkelerine ait 2025 büyüme verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına göre Türkiye, hem OECD hem de G20 sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

TÜRKİYE OECD'DE İLK 3'TE 2025 büyüme oranları karşılaştırıldığında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Yüzde 3,6'lık büyüme ile Türkiye, Polonya ile birlikte üçüncülüğü paylaştı.

OECD sıralamasında İrlanda yüzde 12,6 ile ilk sırada yer alırken, Kosta Rika yüzde 4,6 ile ikinci sıraya yerleşti. Türkiye ve Polonya'nun hemen ardından İsrail yüzde 3,1, Danimarka ise yüzde 2,9 büyüme oranı ile listede ilk 5'e girdi.

YÜZDE 3,4 BÜYÜME KAYDEDİLDİ TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 oranında büyüme gösterdi. Ekonomi, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,4'lük artış kaydetti. TÜİK'in üretim yöntemiyle hesapladığı cari fiyatlı GSYH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artış göstererek 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL'ye ulaştı.