Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta?
2025 yılının ilk dolunayı ocak ayında gökyüzünü aydınlatmaya hazırlanıyor. Astroloji meraklılarının dikkatle takip ettiği bu gök olayı Yengeç burcunda gerçekleşecek. Ay döngüleri ve güneş takvimi arasındaki farklardan dolayı dolunay tarihleri her ay değişiklik gösterebiliyor. Peki ocak ayının dolunay tarihi ve detayları neler? İşte yeni yılın ilk dolunayı hakkında merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:34