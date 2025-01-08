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Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta? 

2025 yılının ilk dolunayı ocak ayında gökyüzünü aydınlatmaya hazırlanıyor. Astroloji meraklılarının dikkatle takip ettiği bu gök olayı Yengeç burcunda gerçekleşecek. Ay döngüleri ve güneş takvimi arasındaki farklardan dolayı dolunay tarihleri her ay değişiklik gösterebiliyor. Peki ocak ayının dolunay tarihi ve detayları neler? İşte yeni yılın ilk dolunayı hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:34
Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta?

Astroloji meraklılarının gözleri, Ocak ayının gökyüzü olaylarına çevrildi. Her ay düzenli olarak gerçekleşen dolunay, bu kez Yengeç burcunda 23 derecede meydana gelecek. Bu gök olayı, burçlar üzerinde derin etkiler yaratırken duygusal ve ailevi temaları ön plana çıkarıyor. İşte dolunayın tarihi ve burçlara etkileriyle ilgili detaylar...

Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta?

Dolunay Ne Zaman Gerçekleşecek?

Ocak ayının dolunayı 14 Ocak 2025'te saat 01:26'da Yengeç burcunda gerçekleşecek. Ay döngüleriyle şekillenen bu özel an, duygusal yoğunluğun artacağı ve bireylerin içsel dünyalarına dönerek ilişkilerini sorgulayacağı bir dönemi işaret ediyor.

Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta?

Dolunayın Burçlara Etkisi

Uzman astrologlar, bu dolunayın ev, aile ve duygusal bağlar üzerinde güçlü bir etkisi olacağını belirtiyor. Öne çıkan yorumlar şöyle:

Duygusal Yoğunluk ve Aile İlişkileri: Yengeç burcunun etkisiyle duygusal hassasiyet artacak. Ev ve aile ilişkileri odak noktası olurken, bu dönemde bağları güçlendirme fırsatı doğabilir. Ancak duygusal dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Kariyer ve Kişisel Hedefler: Dolunay enerjisi, kariyer alanında kendinizi baskı altında hissetmenize yol açabilir. Uzmanlar, bu duygunun geçici olduğunu ve bu dönemin ustalık gerektiren durumlarla başa çıkma zamanı olduğunu hatırlatıyor.

Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta?

Bu Dolunayda Neler Yapılabilir?

Astrologlara göre, dolunay döneminde şu adımlar atılabilir:

Aile bağlarını güçlendirmek adına duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin.

Ev ortamınızı düzenleyerek duygusal dengede kalmaya çalışın.

Kariyerinizle ilgili endişelerinizi aşmak için stratejik bir plan oluşturun.

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