Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta? 

Dolunayın Burçlara Etkisi

Uzman astrologlar, bu dolunayın ev, aile ve duygusal bağlar üzerinde güçlü bir etkisi olacağını belirtiyor. Öne çıkan yorumlar şöyle:

Duygusal Yoğunluk ve Aile İlişkileri: Yengeç burcunun etkisiyle duygusal hassasiyet artacak. Ev ve aile ilişkileri odak noktası olurken, bu dönemde bağları güçlendirme fırsatı doğabilir. Ancak duygusal dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Kariyer ve Kişisel Hedefler: Dolunay enerjisi, kariyer alanında kendinizi baskı altında hissetmenize yol açabilir. Uzmanlar, bu duygunun geçici olduğunu ve bu dönemin ustalık gerektiren durumlarla başa çıkma zamanı olduğunu hatırlatıyor.