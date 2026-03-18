O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son halini gören şaşkına döndü

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 15:25 Son Güncelleme: 18 Mart 2026 15:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi

O Ses Türkiye'nin 2016 sezonunda şampiyon olan, kendine has tarzıyla hafızalara kazınan Emre Sertkaya, uzun süren sessizliğini müjdeli bir haberle bozdu. Baba olduğunu duyuran Sertkaya'nın yıllar içindeki değişimi ise ağızları açık bıraktı.

O Ses Türkiye'nin 2016 sezonunda, özellikle "Minnet Eylemem" yorumuyla hem jüriyi hem de tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan Emre Sertkaya, yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

2019 yılında radikal bir kararla Fransa'nın başkenti Paris'e taşınan Sertkaya, burada yeni bir yaşam kurmuş ve imajındaki büyük değişimle bir dönem çok konuşulmuştu.

"GECEME AY GİBİ DOĞDUN" Uzun süredir müzik çalışmalarını ve özel hayatını yurt dışında sürdüren başarılı müzisyen, duygusal bir paylaşımla baba olduğunu açıkladı.

Kızı Noa'nın dünyaya gelişiyle büyük bir mutluluk yaşayan Sertkaya, sevincini şu sözlerle paylaştı: "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, günüme güneş gibi doğdun. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle."

Sertkaya'nın son hali ise büyük şaşkınlıkla karşılandı. Genç ismin, yıllar içindeki değişimini görenler, "tanıyamadım", "eski hali daha iyiydi" gibi eleştirel yorumlarda bulundu.