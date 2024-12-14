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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu mu?

O Ses Türkiye 2025 sezonu, uzun bir aranın ardından yeniden izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Son yıllarda sadece yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelen program, bu kez yeni bir sezonla geri dönmeye hazırlanıyor. Yarışma, katılımcıların seslerini jüri üyelerine duyurabilmek için verdikleri zorlu mücadeleye sahne olacak. İzleyiciler, sezon öncesinde jüri üyeleri ve yarışmanın detayları hakkında merak ettikleri tüm sorulara yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:55
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu mu?

TV8'in uzun soluklu yarışma programı O Ses Türkiye, birkaç yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2022 yılında son kez yayınlanan ve yalnızca yılbaşı özel bölümleriyle seyirci karşısına çıkan yarışma, 2025 sezonuyla birlikte düzenli yayın formatına geri dönüş yapacak. Programın başvuruları açılırken, jüri üyeleri ve yayın tarihiyle ilgili sorular da yanıt bekliyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu mu?

2025 Sezonu Yayın Tarihi Henüz Netleşmedi

Yarışmanın tanıtım fragmanı yayınlanmış olsa da, yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak programın, TV8'in popüler yarışma programı MasterChef'in final yapmasının ardından yayınlanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu mu?

Jüri Kadrosunda Kimler Yer Alacak?

Yeni sezonun jüri üyeleriyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmazken, kulislerde Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl isimlerinin konuşulduğu belirtiliyor. Geçmiş yıllarda jüri koltuğunda oturan isimler arasında Hadise, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan ve Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimler de yer almıştı.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu mu?

Programda Değişiklik Olacak mı?

Formatta büyük bir değişiklik yapılması beklenmezken, katılımcılar her zamanki gibi jüri üyelerine seslerini duyurabilmek için mücadele edecek. Jüri üyeleri ise kendi takımlarını oluşturarak yarışmacıların performanslarına rehberlik edecek.

Programın yayın tarihi ve jüri kadrosuyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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