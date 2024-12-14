O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu mu?

O Ses Türkiye 2025 sezonu, uzun bir aranın ardından yeniden izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Son yıllarda sadece yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelen program, bu kez yeni bir sezonla geri dönmeye hazırlanıyor. Yarışma, katılımcıların seslerini jüri üyelerine duyurabilmek için verdikleri zorlu mücadeleye sahne olacak. İzleyiciler, sezon öncesinde jüri üyeleri ve yarışmanın detayları hakkında merak ettikleri tüm sorulara yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi