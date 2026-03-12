O artık piyano sanatçısı: Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü

Sanatçı bir ailenin çocuğu olarak göz önünde büyüdü, değişimiyle hayran bıraktı! Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve usta oyuncu Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın kızı Zeyno Karadağlı, hem güzelliği hem de yeteneğiyle adından söz ettiriyor.

Bir dönem Çocuklar Duymasın Haluk olarak hafızalara kazınan, şimdilerde ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü koltuğunda oturan Tamer Karadağlı ve oyuncu Arzu Balkan'ın kızları Zeyno, başarılarıyla anne ve babasının izinden gidiyor.

2002 yılında bir seslendirme stüdyosunda başlayan aşkın meyvesi olan Zeyno, bugün sadece güzelliğiyle değil, müzik dünyasındaki yeteneğiyle de adından söz ettiriyor.

MÜZİK YOLCULUĞUNDA İLK BÜYÜK ADIM Geçtiğimiz aylarda eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bırakan Zeyno Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun oldu.

"ZEYNO 19 YAŞINDA" Sosyal medyayı aktif kullanan Tamer Karadağlı, kızının 19. yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.

Zeyno Karadağlı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler kısa sürede beğeni topluyor.