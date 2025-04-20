Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi