Viral Galeri Viral Liste Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…

Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:10
Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…

Yağış beklenen iller arasında Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van da yer alıyor. Ayrıca Kütahya, Eskişehir ve Erzurum'un kuzeyi ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde de kısa süreli sağanaklar bekleniyor.

Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…

Sabah ve Gece Saatlerine Dikkat: Sis ve Pus Uyarısı

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Bu durum özellikle kara yolu ulaşımında sürücüler için dikkat edilmesi gereken bir risk oluşturuyor.

Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…

Toz Taşınımı Yolda: Güneydoğu'da Görüş Mesafesi Azalabilir

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve yer yer çamur şeklinde yağışlara neden olabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların özellikle solunum rahatsızlığı olan kişilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyrediyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bu durum, tarım faaliyetleri açısından olumlu görünse de ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…

Rüzgar Uyarısı: Doğu Anadolu'da Kuvvetli Esecek

Yurdun büyük bölümünde rüzgar güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

SON DAKİKA