Nisan emekli promosyonları: 50 bin TL nakit, 50 bin TL faizsiz kredi! Ziraat, Garanti…

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 11:28 Son Güncelleme: 05 Nisan 2026 11:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mart ayında hız kazanan banka promosyon rekabeti, nisan itibarıyla daha da genişledi. Emekliler, dul ve yetimler için hazırlanan yeni kampanyalarda nakit ödemelerin yanı sıra faizsiz kredi ve ek ödüllerle toplam fayda dikkat çekici seviyelere ulaştı. Sunulan avantajlar bazı bankalarda 100 bin liraya kadar çıkıyor.

Emeklilik dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor! Mart ayında fitili ateşlenen "promosyon savaşı" Nisan ayı itibarıyla tam bir gövde gösterisine dönüştü. Bankalar artık sadece nakit promosyonla yetinmiyor; faizsiz krediler, fatura destekleri ve "yakınını getir" bonuslarıyla toplam faydayı 100 bin TL barajına kadar taşıyor. Peki hangi banka cüzdanı daha çok dolduruyor? Hangi şartı yerine getiren daha kazançlı çıkıyor? İşte kalem kalem, banka banka güncel emekli promosyon rehberi.

PROMOSYON TUTARLARI NASIL ARTIYOR? Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bankalar yalnızca maaş taşıma işlemiyle sınırlı kalmıyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık işlemleri ve yeni müşteri kazandırma gibi şartlarla promosyon tutarları kademeli olarak yükseltiliyor. Bu ek koşullar, özellikle yüksek maaş grubundaki emekliler için ciddi avantajlar sağlıyor.

50 BİN LİRAYA KADAR NAKİT, ÜZERİNE FAİZSİZ KREDİ Bazı bankalar doğrudan nakit ödülü 50 bin liraya kadar çıkarırken, buna ek olarak faizsiz kredi seçenekleri de sunuyor. Böylece toplam finansal destek 100 bin liraya yaklaşabiliyor. Kampanyalarda 6 ay ile 12 ay vadeli sıfır faizli krediler öne çıkıyor.

BANKA BANKA ÖNE ÇIKAN KAMPANYALAR Akbank, nakit ödül ve faizsiz krediyle toplamda 100 bin liraya varan destek sunarken, ek şartlarla promosyonu yükseltiyor.

DenizBank, 27 bin liraya kadar promosyon verirken, kredi kartı ve fatura talimatlarıyla ek kazanç sağlıyor.

27 bin liraya kadar promosyon verirken, kredi kartı ve fatura talimatlarıyla ek kazanç sağlıyor. Garanti BBVA, maaş aralığına göre 25 bin liraya varan ödeme ve bonus fırsatları sunuyor.