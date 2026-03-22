Nisan ayında hangi ÖSYM sınavları var? YDS, DUS, EKPSS…

2026 yılı Nisan ayına ilişkin ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Açıklanan programa göre, yabancı dil ölçme sınavlarından hukuk ve sağlık alanındaki mesleki yeterlilik sınavlarına, lisansüstü süreçlerden kamu personeli seçme aşamalarına kadar birçok önemli oturum bu ay içinde gerçekleştirilecek.

NİSAN AYI ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Nisan ayında farklı alanlara yönelik birçok sınav uygulanacak. Yabancı dil ölçümleri, yurt dışı öğrenci kabulü, kamu personeli alımları ve mesleki giriş sınavları bu dönemde yapılacak.

Sınav AdıSınav TarihiSonuç Tarihi
2026-YDS/105 Nisan 202630 Nisan 2026
2026-TR-YÖS/112 Nisan 202607 Mayıs 2026
e-YDS 2026/3 (Farsça, Yunanca, Bulgarca)18 Nisan 202618 Nisan 2026
2026-EKPSS19 Nisan 202614 Mayıs 2026
e-TEP 2026/225 Nisan 202622 Mayıs 2026
2026-HMGS/126 Nisan 202621 Mayıs 2026
2026-DUS 1. Dönem26 Nisan 202622 Mayıs 2026
2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem26 Nisan 202622 Mayıs 2026
⚠️ EKPSS'YE GİRECEKLER DİKKAT

EKPSS kapsamında kura ile yerleştirme başvuruları 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte adayların başvuru takvimini kaçırmaması gerekiyor. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak.