Nisan ayında hangi ÖSYM sınavları var? YDS, DUS, EKPSS…
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Nisan sınav takvimine göre YDS'den EKPSS'ye, hukuk ve sağlık alanındaki sınavlardan yabancı dil oturumlarına kadar birçok önemli sınav bu ay içinde gerçekleştirilecek. İşte Nisan ayı ÖSYM sınav tarihleri…
NİSAN AYI ÖSYM SINAV TAKVİMİ
Nisan ayında farklı alanlara yönelik birçok sınav uygulanacak. Yabancı dil ölçümleri, yurt dışı öğrenci kabulü, kamu personeli alımları ve mesleki giriş sınavları bu dönemde yapılacak.
|Sınav Adı
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|2026-YDS/1
|05 Nisan 2026
|30 Nisan 2026
|2026-TR-YÖS/1
|12 Nisan 2026
|07 Mayıs 2026
|e-YDS 2026/3 (Farsça, Yunanca, Bulgarca)
|18 Nisan 2026
|18 Nisan 2026
|2026-EKPSS
|19 Nisan 2026
|14 Mayıs 2026
|e-TEP 2026/2
|25 Nisan 2026
|22 Mayıs 2026
|2026-HMGS/1
|26 Nisan 2026
|21 Mayıs 2026
|2026-DUS 1. Dönem
|26 Nisan 2026
|22 Mayıs 2026
|2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem
|26 Nisan 2026
|22 Mayıs 2026
⚠️ EKPSS'YE GİRECEKLER DİKKAT
EKPSS kapsamında kura ile yerleştirme başvuruları 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte adayların başvuru takvimini kaçırmaması gerekiyor. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak.