Nipah Virüsü nedir? Belirtileri, bulaşma yolları ve tedavisi

DSÖ'nün "öncelikli patojenler" listesinde yer alan Nipah virüsü, Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde artan vakalar ve sağlık çalışanlarının da etkilenmesiyle yeniden gündemde. Virüsün Türkiye'de ise şu ana kadar görülmediği açıklandı.

Hindistan'da doğrulanan beş Nipah vakası, bölgesel sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Vakalar arasında sağlık çalışanlarının da yer alması üzerine temaslı takibi ve izolasyon önlemleri artırıldı. Gelişmeler, virüsün bulaşma riski ve olası etkilerine ilişkin soruları yeniden gündeme taşıdı.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR? Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara geçebilen zoonotik bir enfeksiyon olarak biliniyor. En önemli doğal taşıyıcıları meyve yarasaları. Virüs ilk olarak 1998 yılında Malezya'da tanımlandı ve o tarihten bu yana Asya'nın farklı bölgelerinde sınırlı salgınlara yol açtı.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ Nipah enfeksiyonu çoğu zaman hafif ve grip benzeri şikayetlerle başlıyor. İlk aşamada görülebilen belirtiler şöyle sıralanıyor: ◾Ateş ◾Baş ağrısı ◾Kas ve boğaz ağrısı ◾Halsizlik ◾Öksürük Hastalık ilerlediğinde tablo ağırlaşabiliyor. İleri evrede görülebilecek bulgular ise: ◾Baş dönmesi ◾Bilinç bulanıklığı ◾Nörolojik sorunlar ◾Nadir durumlarda koma

NASIL BULAŞIYOR? Virüsün doğal taşıyıcısı meyve yarasaları olarak biliniyor. Bulaşma yolları arasında şunlar yer alıyor: ◾Enfekte hayvanlarla doğrudan temas ◾Meyve yarasalarının salgılarıyla kirlenmiş gıdaların tüketimi ◾Enfekte hayvanların kesimi ◾Yakın temas ve vücut sıvıları yoluyla insandan insana bulaşma