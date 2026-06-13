Nilüfer’den Kayahan’a vefa: Gizli kalmış eser gün yüzüne çıktı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Türk pop müziğinin efsanevi ismi Nilüfer, unutulmaz sanatçı Kayahan'ın bugüne dek hiç duyulmamış bir eserini müzikseverlerle buluşturarak hayranlarına duygusal bir sürpriz yaptı. "Sabaha Kadar" ismini taşıyan bu özel çalışma, hem Nilüfer'in güçlü yorumuyla hem de taşıdığı derin anlamla kısa sürede müzik dünyasının gündemine oturdu.
Türk pop müziğinin efsanevi ismi Kayahan, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevenleri tarafından özlem ve minnetle anılıyor. Müziğiyle milyonların kalbine dokunan usta sanatçının anısına, bugüne kadar hiç duyulmamış bir eseri dinleyicilerle buluşturuldu.
İPEK AÇAR'DAN ANLAMLI JEST
Kayahan'ın yıllar önce eşi İpek Açar'ın albümü için bestelediği ancak bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış olan "Sabaha Kadar" adlı şarkı, İpek Açar'ın çok özel bir jestiyle müzik dünyasına kazandırıldı. Açar, bu kıymetli mirası Türk müziğinin güçlü sesi Nilüfer'e emanet etti.
Şarkının modern dokunuşlarla hazırlanan düzenlemesinde ise usta aranjör İskender Paydaş'ın imzası bulunuyor. Paydaş, özgün sound'uyla Kayahan'ın nostaljik ruhunu günümüz müzikal anlayışıyla birleştirerek esere yeni bir soluk getirdi.
"HEM MUTLULUĞU HEM HÜZNÜ YAŞADIM"
Stüdyo kayıtları sırasında oldukça duygusal anlar yaşayan Nilüfer, Kayahan ile olan müzikal geçmişine vurgu yaparak duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bu şarkıyı seslendirirken hem mutluluğu hem de hüznü aynı anda yaşadım. Yıllar sonra yeniden bir Kayahan şarkısı seslendirmek benim için çok özel bir duygu oldu."
İKİ EFSANENİN MÜZİKAL BULUŞMASI
İpek Açar'ın bu anlamlı girişimi, Kayahan ve Nilüfer gibi Türk pop müziğinin iki dev ismini manevi olarak bir kez daha bir araya getiriyor.
Kayahan'ın müzikal mirasını yaşatan bu özel çalışma, dinleyiciler tarafından şimdiden büyük bir ilgiyle karşılanıyor.
TÜRK POPUNUN ROMANTİĞİ: KAYAHAN
"Odalarda Işıksızım", "Yemin Ettim", "Geceler", "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu Kayahan Açar, 29 Mart 1949'da İzmir'de doğdu. Henüz çocukken müziğe tutkuyla bağlanan sanatçı, ilk ve ortaokulu Kars'ta Fevzi Çakmak Okulunda tamamladı.
Kayahan, babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaştı, gençlik yıllarını ise Ankara'da geçirdi. Sanatçı ilk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yaptı. İkilinin çocukları Beste 1974'te dünyaya geldi. Çift, 1991'de ayrıldı.
Vatani görevini İzmir'de tamamlayan sanatçı, daha sonra İstanbul'a gelerek profesyonel müzik çalışmalarına başladı.
Sanatçı, müzik dünyasına 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim-Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle adım attı.
Kayahan, 1978'de düzenlenen Türkiye Eurovision elemeleri için bestelediği "İstanbul Hatırası" adlı şarkı ile elemeyi geçemedi.
"Bekle Gülüm - Ateş" adlı 45'liğini 1980'de müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, seslendirdiği bütün eserleri kendisi yazıp besteledi.
Usta sanatçı, adını ilk olarak Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu.
Kayahan'ın Nilüfer tarafından yorumlanan "Geceler", "Kar Taneleri" ve "Esmer Günler" adlı eserleri, Türk pop müziğinin unutulmazları arasına girdi.
Sanatçı, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü.
TRT Müzik kanalında 1985'te "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sunan sanatçı, 1987'de yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" albümünü hazırladı.
"YEMİN ETTİM" VE "ODALARDA IŞIKSIZIM" ALBÜMLERİYLE İZ BIRAKTI
Kayahan, ilk albümü "Yemin Ettim"i de 1991'de, ikinci albümü, "Odalarda Işıksızım"ı 30 Nisan 1992'de müzikseverlerle buluşturdu. İkinci albümün ardından büyük bir başarı elde eden sanatçı, aynı yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Kızılay Meydanı'nda on binlerce kişinin izlediği bir konsere imza attı.
Sanatçının, 1993'te çıkardığı "Son Şarkılarım" albümündeki "Sarı Şekerim", "Vazgeçmem" ve "Aman" adlı şarkıları müzikseverlerin büyük beğenisini kazanarak, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan sanatçının, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı. Sanatçı, "Ben Anadolu Çocuğuyum" şarkısında, kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi.
Kayahan, hemen her albümünde "sevgi" temasını işlerken, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla "Canımın Yaprakları" albümünü yayınladı.
"Emrin Olur" albümünü 1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, albümdeki "Şampiyon" şarkısını, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeniden yorumlayarak, "Cimbom Şampiyon" adlı tekli çıkardı.
Sanatçı, 15 Ekim 1992'de Lale Yılmaz ile evlendi ancak çift 1993'te ayrıldı. Vokalisti İpek Tüter ile de 1999'da dünya evine giren Kayahan'ın, Aslı Gönül adını verdiği kızı 2000'de dünyaya geldi.
Usta müzisyen, "Beni Azad Et" albümünü 1999'da müzikseverlerle buluşturdu. "Gönül Sayfam" albümünü ise 2000 yılında çıkaran sanatçı, albümde 17 Ağustos 1999 depremi için yazdığı "17 Ağustos" şarkısı ile kızı Aslı Gönül için bestelediği "Ninni" adlı eserlerine yer verdi.
Kayahan, 45 yıllık kariyerinde, 45'likler, long playler ve albümlerin yanında "365 Gün" ve "Mevsim Hala Sen" adlı teklileri de müzikseverlerle buluşturdu.
Doğa ve çevre duyarlılığı ile de bilinen usta sanatçı, yaşamı boyunca birçok yardım konseri verdi ve gönüllü olarak çeşitli çalışmalara katıldı.
"Ölüm bir ceza değil, mezuniyettir"
Sanatçı, 1990'da yumuşak doku kanseri ile mücadele etti. 2004'te kansere yeniden yakalanan usta isim, tekrar iyileşti. Hastalık 2014'te nüksetti. Bir yıl boyunca hastalığıyla mücadele eden Açar, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti.
Cenazesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı, vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.
Romantik dizelerinin yanında inançlı yapısıyla da bilinen sanatçı, bir röportajında şunları söylemişti:
"Ölüm bir ceza değil, bana göre bir mezuniyettir. Yani, Cenab-ı Allah'ın katına çıkacaksınız, orada hesap vereceksiniz. Buradaki dünyanın yalan olduğunu, eğer bir düşünürseniz, zaten huzur kendiliğinden gelir. Cenab-ı Allah'ın gönderdiği Kuran-ı Kerim'i okusanız, o kitapta size ticareti nasıl yapacağınız bile anlatılıyor. En kolayını da söyleyeyim; helal ve haram. Bunu bilen bir dünyada, hiçbir problem çıkmaz."
Tarkan, Sezen Aksu, Funda Arar ve Nilüfer'in de aralarında olduğu birçok ünlü sanatçı, 2014'te bir araya gelerek "Kayahan'ın En İyileri" albümünde yer aldı.
Arkadaşlarının deyimiyle, romantik melodileri iğne oyası gibi eserlerine işleyen ve şarkılarında daima insanları birlik ve sevgiye davet eden usta sanatçının, 45 yıllık sanat hayatında geride bıraktığı eserleri şöyle:
"Canım Sıkılıyor Canım (1981)", "Merhaba Çocuklar (1987)", "Benim Şarkılarım (1988)", "Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar (1989)", "Yemin Ettim (1991)", "Odalarda Işıksızım (1992)", "Son Şarkılarım (1993)", "Benim Penceremden (1995)", "Canımın Yaprakları (1996)", "Emrin Olur (1997)", "Beni Azad Et (1999)", "Gönül Sayfam (2000)", "Ne Oldu Can? (2002)", "Kelebeğin Şansı (2004)", "Biriciğim'e (2007)", "365 Gün (2011)"