Nilüfer’den Kayahan’a vefa: Gizli kalmış eser gün yüzüne çıktı

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Kayahan, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevenleri tarafından özlem ve minnetle anılıyor. Müziğiyle milyonların kalbine dokunan usta sanatçının anısına, bugüne kadar hiç duyulmamış bir eseri dinleyicilerle buluşturuldu.

Kayahan'ın yıllar önce eşi İpek Açar'ın albümü için bestelediği ancak bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış olan "Sabaha Kadar" adlı şarkı, İpek Açar'ın çok özel bir jestiyle müzik dünyasına kazandırıldı. Açar, bu kıymetli mirası Türk müziğinin güçlü sesi Nilüfer'e emanet etti.

Şarkının modern dokunuşlarla hazırlanan düzenlemesinde ise usta aranjör İskender Paydaş'ın imzası bulunuyor. Paydaş, özgün sound'uyla Kayahan'ın nostaljik ruhunu günümüz müzikal anlayışıyla birleştirerek esere yeni bir soluk getirdi.

"Bu şarkıyı seslendirirken hem mutluluğu hem de hüznü aynı anda yaşadım. Yıllar sonra yeniden bir Kayahan şarkısı seslendirmek benim için çok özel bir duygu oldu."

Stüdyo kayıtları sırasında oldukça duygusal anlar yaşayan Nilüfer, Kayahan ile olan müzikal geçmişine vurgu yaparak duygularını şu sözlerle ifade etti:

"HEM MUTLULUĞU HEM HÜZNÜ YAŞADIM"

İKİ EFSANENİN MÜZİKAL BULUŞMASI

İpek Açar'ın bu anlamlı girişimi, Kayahan ve Nilüfer gibi Türk pop müziğinin iki dev ismini manevi olarak bir kez daha bir araya getiriyor.

Kayahan'ın müzikal mirasını yaşatan bu özel çalışma, dinleyiciler tarafından şimdiden büyük bir ilgiyle karşılanıyor.