Nicole Kidman sessizliğini bozdu: "Saygımdan dolayı bahsetmiyorum"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hollywood'un uzun süre örnek gösterilen çiftlerinden Nicole Kidman ile Keith Urban'ın 19 yıllık evliliği resmen sona erdi. Uzun süre sessiz kalan Kidman, verdiği röportajda ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, ayrılığa rağmen aile bağlarını koruyacaklarını ve hayatına saygı çerçevesinde devam etmek istediğini söyledi.

Hollywood'un en uyumlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Nicole Kidman ile Keith Urban'ın boşanma kararı magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Yaklaşık yirmi yıla yaklaşan birlikteliklerinin ardından yollarını ayıran çift, ayrılık süreci boyunca uzun süre sessiz kalmayı tercih etti.

📢 SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü oyuncu Nicole Kidman, verdiği son röportajda boşanma sonrası ilk kez konuştu. Kidman, yaşanan süreci saygı çerçevesinde ele almak istediğini belirterek ayrılığa rağmen aile bağlarının devam edeceğini söyledi.

Kidman röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman iyi olana doğru ilerleyeceğim. Minnettar olduğum şey ailem ve onları olduğu gibi koruyup ileriye taşımak. İşte bu kadar. Saygımdan dolayı diğer şeylerden bahsetmiyorum. 'Biz bir aileyiz' düşüncesinde kalıyorum ve böyle olmaya devam edeceğiz."

🗓️ 19 YILIK EVLİLİK SONA ERDİ

Nicole Kidman ile country müziğin ünlü ismi Keith Urban, 2006 yılında evlenmişti. Hollywood dünyasında uzun yıllar boyunca uyumlu ilişkileriyle dikkat çeken çift, yaklaşık 19 yıl süren evliliklerini 2026 yılında resmen sonlandırdı.

Ayrılık haberleri ilk olarak Ağustos 2025'te gündeme gelmişti. Nicole Kidman, mahkemeye yaptığı başvuruda "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

💰 MAL PAYLAŞMI VE NAFAKA DETAYI

Mahkeme belgeleri, çiftin boşanma sürecinde birçok konuda önceden anlaşmaya vardığını ortaya koydu. Tarafların imzaladığı anlaşmaya göre her iki isim de kendi kişisel mülklerini, tröstlerini ve ticari varlıklarını koruyacak.

Bu durum, evlilik öncesinde bir anlaşma yapıldığına işaret ediyor. Mahkeme kararına göre taraflar birbirine eş nafakası ödemeyecek. Çiftin yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki emlak portföyünün nasıl paylaşılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

👨‍👩‍👧‍👧 ÇOCUKLARIN VELAYAT DÜZENİ

Boşanma sürecinde çiftin iki kızının velayeti de karara bağlandı. 17 yaşındaki Sunday ve 15 yaşındaki Faith için yapılan anlaşmaya göre Nicole Kidman çocukların birincil ebeveyni olarak belirlendi. Mahkeme kararına göre çocuklar yılın büyük bölümünü anneleriyle geçirecek. Keith Urban ise belirlenen sürelerde çocuklarıyla birlikte olacak.

Çocukların sağlık ve eğitim gibi önemli konularındaki kararların ise ebeveynler tarafından ortak şekilde alınacağı belirtildi.

Anlaşmada dikkat çeken bir başka madde de çocukların psikolojik sağlığını korumaya yönelik oldu. Taraflar birbirleri ya da aileleri hakkında olumsuz konuşmama konusunda mutabık kaldı.

🎤 AYRILIK ÖNCESİ ZOR BİR SÜREÇ YAŞANDI

Nicole Kidman daha önce Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda yaşadığı sürece dolaylı şekilde değinmişti. Ünlü oyuncu, zor bir dönemden geçtiğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Ne kadar acı verici veya yıkıcı olursa olsun, bir çıkış yolu olduğunu bilmek gerekir. Yavaşça hareket ederseniz, bu his geçecektir."

Kidman'ın bu sözleri o dönemde ayrılık sürecine gönderme olarak yorumlanmıştı.

🎵 KEİTH URBAN İÇİN ZOR BİR DÖNEM

Boşanmanın ardından Keith Urban cephesinde ise farklı iddialar gündeme geldi. Yabancı basına konuşan bazı kaynaklar, ünlü müzisyenin ayrılık sonrası kendisini yalnız hissettiğini öne sürdü.

İddialara göre Urban bu süreçte hem duygusal hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçiriyor. Yakın çevresine göre Urban yalnızca eşini değil aynı zamanda en yakın dostunu da kaybettiğini düşünüyor.

