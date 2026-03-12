🎤 AYRILIK ÖNCESİ ZOR BİR SÜREÇ YAŞANDI

Nicole Kidman daha önce Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda yaşadığı sürece dolaylı şekilde değinmişti. Ünlü oyuncu, zor bir dönemden geçtiğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Ne kadar acı verici veya yıkıcı olursa olsun, bir çıkış yolu olduğunu bilmek gerekir. Yavaşça hareket ederseniz, bu his geçecektir."

Kidman'ın bu sözleri o dönemde ayrılık sürecine gönderme olarak yorumlanmıştı.