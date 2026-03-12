Nicole Kidman sessizliğini bozdu: "Saygımdan dolayı bahsetmiyorum"
Hollywood'un uzun süre örnek gösterilen çiftlerinden Nicole Kidman ile Keith Urban'ın 19 yıllık evliliği resmen sona erdi. Uzun süre sessiz kalan Kidman, verdiği röportajda ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, ayrılığa rağmen aile bağlarını koruyacaklarını ve hayatına saygı çerçevesinde devam etmek istediğini söyledi.
Hollywood'un en uyumlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Nicole Kidman ile Keith Urban'ın boşanma kararı magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Yaklaşık yirmi yıla yaklaşan birlikteliklerinin ardından yollarını ayıran çift, ayrılık süreci boyunca uzun süre sessiz kalmayı tercih etti.
📢 SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Ünlü oyuncu Nicole Kidman, verdiği son röportajda boşanma sonrası ilk kez konuştu. Kidman, yaşanan süreci saygı çerçevesinde ele almak istediğini belirterek ayrılığa rağmen aile bağlarının devam edeceğini söyledi.
Kidman röportajında şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman iyi olana doğru ilerleyeceğim. Minnettar olduğum şey ailem ve onları olduğu gibi koruyup ileriye taşımak. İşte bu kadar. Saygımdan dolayı diğer şeylerden bahsetmiyorum. 'Biz bir aileyiz' düşüncesinde kalıyorum ve böyle olmaya devam edeceğiz."
🗓️ 19 YILIK EVLİLİK SONA ERDİ
Nicole Kidman ile country müziğin ünlü ismi Keith Urban, 2006 yılında evlenmişti. Hollywood dünyasında uzun yıllar boyunca uyumlu ilişkileriyle dikkat çeken çift, yaklaşık 19 yıl süren evliliklerini 2026 yılında resmen sonlandırdı.
Ayrılık haberleri ilk olarak Ağustos 2025'te gündeme gelmişti. Nicole Kidman, mahkemeye yaptığı başvuruda "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.