Nevra Serezli'den Hande Erçel'e tam destek: "Amerikan yıldızlarından farkı yok"

"BAKMAYA DOYAMIYORUM"

Selen Görgüzel'in YouTube programına konuk olan usta sanatçı, Hande Erçel'e olan hayranlığını dile getirdi. Erçel'in hem görsel hem de profesyonel olarak başarılı olduğunu vurgulayan Serezli, şu ifadeleri kullandı:

"Çok beğeniyorum. Bir kere bakmaya doyamıyorum. Ayrıca kıza haksızlık ediyorlar, hiç de kötü oynamıyor. O rol ne veriliyorsa ona, o rolü gayet güzel yerine getiriyor."