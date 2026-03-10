Nevra Serezli'den Hande Erçel'e tam destek: "Amerikan yıldızlarından farkı yok"
Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Nevra Serezli, Hande Erçel tartışmalarına son noktayı koydu. Erçel'in oyunculuğunu çok beğendiğini ve bakmaya doyamadığını belirten Serezli, genç oyuncuya yönelik olumsuz yorumlara sert çıktı.
Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Nevra Serezli, son dönemde oyunculuk performansı nedeniyle sıkça eleştiri oklarının hedefi olan Hande Erçel hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Serezli, genç meslektaşına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunarak Erçel'in performansını "Amerikan yıldızlarıyla" kıyasladı.
"BAKMAYA DOYAMIYORUM"
Selen Görgüzel'in YouTube programına konuk olan usta sanatçı, Hande Erçel'e olan hayranlığını dile getirdi. Erçel'in hem görsel hem de profesyonel olarak başarılı olduğunu vurgulayan Serezli, şu ifadeleri kullandı:
"Çok beğeniyorum. Bir kere bakmaya doyamıyorum. Ayrıca kıza haksızlık ediyorlar, hiç de kötü oynamıyor. O rol ne veriliyorsa ona, o rolü gayet güzel yerine getiriyor."
"AMERİKAN YILDIZLARINDAN FARKI YOK"
Sosyal medyada ve magazin dünyasında Erçel'e yönelik devam eden "oyunculuğu yetersiz" eleştirilerine katılmadığını belirten Serezli, genç oyuncunun dünya standartlarında olduğunu söyledi:
Eleştiriler Yersiz: "Hep 'Burada da olmadı, şurada da gene oynamadı' falan diyorlar, hiç öyle düşünmüyorum. Gayet güzel."
Dünya Standartları: "Amerikan yıldızları var aynı değerde, aynı romantik komedilerde oynayanlar... Onlardan arda kalır tarafı yok."
Nevra Serezli'nin bu sahiplenici tavrı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken; usta bir ismin genç bir yeteneğe bu denli açık destek vermesi sanat camiasında takdirle karşılandı.