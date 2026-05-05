Kadir Taner Uçar'ın mesleği ne? Nesrin Cavadzade spor salonunda tanıştığı aşkıyla evlendi

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:31 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 11:09 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ekranların sevilen ismi Nesrin Cavadzade, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı Kadir Taner Uçar ile hayatını birleştirdi. Sürpriz nikah sonrası çiftin arasındaki 7 yaş farkı ve Uçar'ın kim olduğu, magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yersiz Yurtsuz dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Nesrin Cavadzade, bir süredir beraber olduğu Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle evlendi.

BODRUM'DA SÜRPRİZ NİKAH Magazin dünyasından uzak durmaya özen gösteren çift, hayatlarını birleştirme kararını aile arasında ve yakın dostlarının katıldığı basına kapalı bir törenle gerçekleştirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran haber, bizzat Cavadzade'nin paylaşımıyla netlik kazandı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ Güzel oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra nikah cüzdanıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gönderisine sadece beyaz kalp emojisi ekleyen Cavadzade'nin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

"EN BÜYÜK HAYALİM ANNE OLMAK" Evlilik haberinin ardından ünlü oyuncunun geçmiş yıllarda verdiği bir röportaj da tekrar gündeme oturdu. Aile kurmaya sıcak baktığını her fırsatta dile getiren Cavadzade, o dönem şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayatta en çok istediğim şey anne olmak. Çocuk sahibi olmayı çok istiyorum." Yeni projelerle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncunun, evlilik sonrası kariyer ve özel hayat dengesini nasıl kuracağı ise merak konusu.