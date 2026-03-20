Neslihan Atagül’den Bali çıkarması: Son karede Rihanna detayı...

Magazin gündeminde tatil pozlarıyla yer alan Atagül, geçtiğimiz günlerde abisi İlkay Atagül ile paylaştığı kareyle de dikkat çekmişti. Babaları Türk, anneleri ise Belaruslu olan kardeşlerin birbirlerine olan benzerliği "ikiz gibiler" yorumlarına neden olmuştu.

Sakin bir hayat süren ve gayrimenkul danışmanlığı yapan abisinin ardından, Atagül'ün Rus güzeli annesiyle olan fotoğrafları da yeniden gündeme gelerek hayranlarını şaşırttı.

💥MERAK EDİLENLER

↪Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ne zaman evlendi?

Ünlü çift, başrollerini paylaştıkları Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıklarını aşka dönüştürerek 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

↪Neslihan Atagül'ün en çok ses getiren projeleri hangileridir?

Kariyerine Yaprak Dökümü ile adım atan Atagül; Fatih Harbiye, uluslararası başarı kazanan Kara Sevda, Sefirin Kızı ve son olarak Gecenin Ucunda dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca dijital platformda yayınlanan Aaah Belinda filmiyle de büyük beğeni topladı.

↪Neslihan Atagül neden oyunculuğa ara verdi?

Oyuncu, oğlu Aziz'i kucağına aldıktan sonra bebeğinin büyüme sürecine şahitlik etmek ve anneliğin tadını çıkarmak amacıyla setlere bir süreliğine ara verme kararı aldı.