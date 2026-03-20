Neslihan Atagül’den Bali çıkarması: Son karede Rihanna detayı...
Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve vaktinin tamamını oğlu Aziz'e ayıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Bali tatilinden paylaştığı doğal karelerle gündem oldu. Güzel oyuncunun "Rihanna klibi çekiyordum" notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede viral oldu.
Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, rotayı Bali'ye çevirdi. Minik oğlu Aziz ile birlikte çıktığı tatilden paylaştığı doğal pozlar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünya evine giren ve "Yaprak Dökümü", "Kara Sevda", "Sefirin Kızı" gibi unutulmaz projelerle tanınan Neslihan Atagül, şimdilerde vaktinin çoğunu oğlu Aziz'e ayırıyor. Doğumun ardından oyunculuğa ara veren güzel oyuncu, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden bağını koparmıyor.
"RİHANNA KLİBİ ÇEKİYORDUM"
Bali'nin egzotik atmosferinde oğluyla vakit geçiren Atagül, tatilden peş peşe kareler yayınladı.
Paylaşımlarından birine "Son karede Rihanna klibi çekiyordum..." notunu düşen ünlü ismin neşeli ve doğal halleri takipçilerinden tam not aldı.
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflar, sosyal medyanın en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi.