Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları
2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun 2025'te dünyaya gelen oğulları Aziz, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu Atagül, minik oğluyla çıktığı geziden kareleri paylaşırken çiftin çocuklarının yüzünü göstermeme kararı bir kez daha dikkat çekti.
Minik Aziz'le Yeni Paylaşım
Neslihan Atagül, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 2025 yılında dünyaya gelen oğlu Aziz'i gezmeye çıkardı. Bir arkadaşıyla birlikte çocuklarını dolaştırdığı anları takipçileriyle paylaştı.
Çift, oğullarının yüzünü göstermeme konusundaki hassasiyetini bu paylaşımda da sürdürdü. Fotoğraflarda Aziz'in yüzü yine kadraj dışında bırakıldı.
Set Aşkı Gerçeğe Dönüştü
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikayesi 2013 yılında başladı. İkili, "Fatih Harbiye" dizisinde başrolleri paylaşırken tanıştı. Dizideki uyumları kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.
Kadir Doğulu, eşini ilk gördüğü an etkilendiğini daha önce verdiği röportajlarda dile getirmişti. Ancak ilişkide ilk adımı atan tarafın Neslihan Atagül olduğu açıklanmıştı.