Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2016'da evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2025'te oğulları Aziz'i kucaklarına aldı. Ünlü çift, çocuklarının yüzünü göstermeme kararını sürdürürken Atagül'ün minik Aziz'le yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 1

2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun 2025'te dünyaya gelen oğulları Aziz, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu Atagül, minik oğluyla çıktığı geziden kareleri paylaşırken çiftin çocuklarının yüzünü göstermeme kararı bir kez daha dikkat çekti.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 2

Minik Aziz'le Yeni Paylaşım

Neslihan Atagül, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 2025 yılında dünyaya gelen oğlu Aziz'i gezmeye çıkardı. Bir arkadaşıyla birlikte çocuklarını dolaştırdığı anları takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 3

Çift, oğullarının yüzünü göstermeme konusundaki hassasiyetini bu paylaşımda da sürdürdü. Fotoğraflarda Aziz'in yüzü yine kadraj dışında bırakıldı.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 4

Set Aşkı Gerçeğe Dönüştü

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikayesi 2013 yılında başladı. İkili, "Fatih Harbiye" dizisinde başrolleri paylaşırken tanıştı. Dizideki uyumları kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 5

Kadir Doğulu, eşini ilk gördüğü an etkilendiğini daha önce verdiği röportajlarda dile getirmişti. Ancak ilişkide ilk adımı atan tarafın Neslihan Atagül olduğu açıklanmıştı.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 6

Her Şeyi Değiştiren O An

Doğulu'nun anlatımına göre, yoğun bir set gününde yaşanan küçük bir an ilişkinin dönüm noktası oldu. Yorgun olduğu bir gün Atagül'ün yanına gelip omuzlarına masaj yapması Doğulu için belirleyici oldu. Atagül ise o dönemi esprili bir dille "İlk ben tavladım" sözleriyle anlatmıştı. Oyuncunun, Doğulu'nun set ekibine yaklaşımından ve disiplininden etkilendiği ifade edilmişti.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 7

2016'da Evlendiler

İlişkilerini göz önünde yaşamayan çift, 2016 yılında nikah masasına oturdu. O tarihten bu yana hem kariyerlerini sürdürdü hem de özel hayatlarını dengeli biçimde yürüttü.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 8

2025'te Oğulları Aziz Aralarına Katıldı

Çift, 2025 yılında oğulları Aziz'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Doğum sonrası paylaşımlarında çocuklarının yüzünü göstermemeyi tercih ettiklerini açıkladılar.

Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları 9

Son paylaşım da bu kararın sürdüğünü ortaya koydu. Atagül'ün günlük hayatından kesit sunduğu kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Sette başlayan bir hikaye bugün üç kişilik bir aile olarak devam ediyor.

