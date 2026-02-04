Neslihan Atagül minik oğlu Aziz’i gezmeye çıkarttı! İşte anne-oğulun o anları

Her Şeyi Değiştiren O An

Doğulu'nun anlatımına göre, yoğun bir set gününde yaşanan küçük bir an ilişkinin dönüm noktası oldu. Yorgun olduğu bir gün Atagül'ün yanına gelip omuzlarına masaj yapması Doğulu için belirleyici oldu. Atagül ise o dönemi esprili bir dille "İlk ben tavladım" sözleriyle anlatmıştı. Oyuncunun, Doğulu'nun set ekibine yaklaşımından ve disiplininden etkilendiği ifade edilmişti.