Nefise'nin gizemli sevgilisi kim? Survivor yarışmacısına bir şok daha

Survivor 2026'nın kırmızı takım yarışmacısı Nefise, iletişim ödülü sonrası erkek arkadaşından gelen mektupla büyük bir şok yaşadı. Beklediği romantik mesaj yerine oldukça mesafeli bir notla karşılaşan Nefise, konseyde içini döktü.

Soğuk üslüp: Mesajın sonuna "Seni Seviyorum" yerine sadece "SS" yazılması, yarışmacılar arasında büyük tartışma yarattı.

Doğum günü unutuldu : Nefise'nin yaklaşan doğum günüyle ilgili hiçbir kutlama mesajının yer almaması "yıkıcı" olarak nitelendirildi.

Kediyle kamufle: Gelen fotoğrafta erkek arkadaşının yerine bir kedi fotoğrafı olması Nefise'yi şaşırttı.

"Çok romantiktir normalde. Ya da bana öyle gösteriyordu ama işim olmaz yani. İletişimde onun adını yazmayacaktım kendisi istedi. Kim ki o? Televizyondan izlesin. SS ne demek abi? Sonuna yazmış bir de. Yapay zekaya yazdırmış, doğum günümü bile kutlamamış. Kedi de benim değil. Çocuk kendini saklamış. Benim için bitti. Bu 5-6 kişiyle flörtleşiyor ben açık açık konuşayım; aldatıyor yani. Belli etmemek için bir önceki ismi kullanmış. Bu adam beni aldatıyor. Bitti yani"

Konseyde oldukça sert açıklamalar yapan Nefise, mesajın sanki bir başkası görmesin diye bilerek gizemli ve soğuk yazıldığını iddia etti.

Nefise'nin bu iddialı çıkışının ardından merakla beklenen açıklama ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan geldi. Nefise'nin sevgilisinden bir geri dönüş veya açıklama gelip gelmediğini merak eden izleyicilere Ilıcalı kötü haberi verdi. Ünlü yapımcı, karşı taraftan herhangi bir açıklama veya yanlış anlaşılma olduğuna dair bir hamle gelmediğini belirtti.

GİZEMLİ SEVGİLİ "ENDER" KİM?

Nefise'nin "Ender" (veya Bay E) olarak hitap ettiği sevgilisinin kimliği, bu krizle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Bazı kaynaklarda, Veysel Damir'in iş dünyasında faaliyet gösterdiği ancak medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği öne sürülüyor.