Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü! Güzelliğiyle annesinin izinde

Tescilli güzel Nefise Karatay, 10 yaşındaki kızı Maya ile verdiği tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-kızın benzerliği dikkat çekerken, Maya'nın son hali kısa sürede büyük ilgi gördü.

1997 Türkiye Güzeli ve ünlü manken Nefise Karatay, gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatından kareleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile hayatını birleştiren Karatay, 2015 yılında dünyaya gelen kızı Maya ile verdiği tatil pozuyla dikkat çekti.

MAYA'NIN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ Kızı Maya'nın dünyaya gelmesinin ardından ailesine daha fazla vakit ayırmayı tercih eden Nefise Karatay, son paylaşımıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Karatay'ın 10 yaşındaki kızı Maya'nın son hali ve annesine olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Anne-kızın birlikte verdiği tatil pozu kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"ANNESİNİN TAHTINA ADAY" Nefise Karatay'ın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları Maya için "Annesinin kopyası", "Güzelliğini annesinden almış" ve "Annesinin tahtına aday" şeklinde yorumlarda bulundu. Anne-kızın tatil karesi, takipçiler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



(Fotoğraf: Maya'nın küçüklük hali)

NEFİSE KARATAY KİMDİR? 1997 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Nefise Karatay, kariyeri boyunca mankenlik ve sunuculuk yaptı.