Neden sürekli bir burun deliğimiz daha tıkalı? Şaşırtan biyolojik gerçek

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 16:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Derin nefes aldığınızda bazen yalnızca tek burun deliğinizden hava geçtiğini fark edebilirsiniz. Bu durum çoğu kişinin sandığının aksine hastalık belirtisi değildir. Vücudun otomatik olarak gerçekleştirdiği "burun döngüsü", solunumu korumak, nemlendirmek ve onarmak için çalışan doğal bir mekanizmadır.

Soğuk algınlığı ya da alerji dönemlerinde burun tıkanıklığı oldukça yaygındır. Ancak hasta olmadığınız zamanlarda bile burnunuzdan yalnızca bir tarafın daha rahat nefes aldığını fark etmiş olabilirsiniz. İlk anda bu durum hastalandığınız düşüncesine yol açabilir. Oysa uzmanlara göre bunun nedeni oldukça doğal bir süreçtir.

🔄 BURNUNUZ GÜN BOYU TARAF DEĞİŞTİRİYOR İnsan burnu sandığımızdan çok daha aktif çalışır. Uyanık olduğumuz saatler boyunca baskın olan burun deliği ortalama iki saatte bir değişir. Bir süre sağ burun deliği daha fazla hava geçirirken, bir süre sonra sol taraf öne çıkar. Bu geçişler çoğu zaman fark edilmez çünkü süreç tamamen otomatik gerçekleşir. Uyku sırasında ise bu ritim biraz yavaşlar. Bunun nedeni nefes alma hızının düşmesi ve vücudun daha az hava alıp vermesidir.

🌬️ DÖNGÜ NASIL İŞLER?

Burun döngüsü aslında iki aşamalı bir sistemdir. Bu iki evre birbirini takip ederek burnun sürekli dengede kalmasını sağlar. 👉1. Tıkanıklık evresi

Bu aşamada burun deliklerinden biri hafifçe daralır. O taraftan geçen hava miktarı azalır. Aynı anda diğer burun deliği daha açık hale gelir ve solunumun büyük kısmını üstlenir. 👉2. Açılma evresi

Bir süre sonra roller değişir. Dinlenen taraf yeniden açılır ve hava akışını devralır. Daha önce aktif olan taraf ise kendini toparlamak için kısa bir dinlenme sürecine girer.

🛡️ BU DÖNGÜ NEDEN ÖNEMLİ? Burnumuz yalnızca nefes almamızı sağlayan bir organ değildir. Aynı zamanda solunum sisteminin ilk savunma hattıdır. Her gün burnumuzdan yaklaşık 12 bin litre hava geçer. Bu hava; toz, bakteri ve virüs gibi pek çok mikroorganizma taşır. Burun döngüsü bu yoğun temasa karşı koruyucu bir sistem gibi çalışır.

Bu sistemin sağladığı bazı önemli faydalar vardır: ➔Burun dokularının kurumasını önler. ➔Hava geçişini dengeler. ➔Burnun iç yüzeyinin kendini onarmasına zaman tanır. ➔Solunan havanın ısınmasını ve nemlenmesini sağlar. Kısacası bir burun deliği çalışırken diğeri dinlenir. Böylece burun dokuları sürekli korunur.