Neden hep aynı kiloya dönüyoruz? Bağışıklık sistemindeki gizli hafıza keşfedildi!

Yeni araştırma, obezitenin sadece yağ hücrelerinde değil bağışıklık sisteminde de kalıcı iz bıraktığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kilo veren kişilerde bile bazı hücreler obeziteyi yıllarca "hatırlıyor" ve bu durum diyabetten kansere kadar birçok riskin sürmesine neden olabiliyor.

Kilo vermek çoğu insan için zorlu bir süreç. Ancak bilim insanlarına göre asıl mücadele, verilen kiloyu koruma aşamasında başlıyor. Çünkü vücut, obeziteyi düşündüğümüzden çok daha uzun süre hafızasında tutuyor. İngiltere'deki University of Birmingham öncülüğünde yürütülen yeni araştırma, bağışıklık sistemindeki bazı hücrelerin obeziteyi yıllarca "unutmadığını" ortaya koydu.

OBEZİTE SADECE YAĞ HÜCRELERİNDE İZ BIRAKMIYOR

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, yağ hücrelerinin kilo kaybından sonra bile obeziteye dair bir tür biyolojik hafıza taşıdığını ortaya koymuştu. Yeni araştırma ise bu etkinin bağışıklık sistemine kadar uzandığını gösterdi. Araştırmacılar, özellikle "yardımcı T hücreleri" olarak bilinen bağışıklık hücrelerinde kalıcı değişimler tespit etti.

Bu hücrelerin, kilo verildikten sonra bile iltihaplanmayı artıran bir yapıyı koruduğu belirlendi. Bilim insanlarına göre bu durum, obezitenin neden sık sık tekrar ettiğini açıklayan en önemli ipuçlarından biri olabilir.

VÜCUT OBEZİTEYİ NASIL HATIRLIYOR?

Araştırmanın merkezinde "DNA metilasyonu" adı verilen biyolojik mekanizma yer alıyor. Bu süreçte DNA'nın üzerine küçük kimyasal işaretler ekleniyor. Bu işaretler genlerin çalışma biçimini değiştiriyor ancak DNA'nın yapısını bozmuyor. Araştırmaya göre obezite döneminde oluşan bazı işaretler, kilo verildikten sonra bile uzun süre kalabiliyor.

  • Bağışıklık sistemini düzensiz hale getiriyor.
  • Kronik iltihabı artırıyor.
  • Tekrar kilo alma riskini yükseltiyor.
  • Tip 2 diyabet ve bazı kanser türleriyle bağlantılı riskleri sürdürüyor.
10 YILLIK ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Çalışma kapsamında farklı gruplardan alınan bağışıklık hücreleri incelendi. Araştırmaya dahil edilen gruplar arasında:

İncelenen Grup Amaç
Egzersiz yapan obez bireyler Kilo kaybının etkisini görmek
Semaglutid kullanan hastalar İlaçla zayıflamanın etkisini incelemek
Alström sendromlu bireyler Genetik obezite etkisini anlamak
Sağlıklı kontrol grupları Karşılaştırma yapmak
Yüksek yağlı diyetle beslenen fareler Mekanizmayı test etmek

Araştırmacılar ayrıca insan kan örnekleri ve fare deneyleriyle obezitenin bağışıklık sistemi üzerindeki uzun vadeli etkilerini analiz etti.

"KİLO VERMEK YETMEYEBİLİR" UYARISI

İngiltere'deki University of Birmingham bünyesinde çalışan immünolog Claudio Mauro, kısa süreli kilo kaybının sağlık risklerini hemen ortadan kaldırmayabileceğini söyledi.

Mauro'ya göre vücudun obezite hafızasını silmesi yıllar sürebilir. Araştırmacı, bağışıklık sistemindeki etkilerin tamamen düzelmesi için 5 ila 10 yıl boyunca dengeli kilo kontrolü gerekebileceğini ifade etti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GEÇMİŞİ KAYDEDİYOR

Çalışmanın kıdemli yazarlarından, Queen Mary University of London moleküler epidemiyoloğu Belinda Nedjai ise araştırmanın çok önemli bir gerçeği ortaya çıkardığını söyledi. Nedjai'ye göre bağışıklık sistemi, geçmişte yaşanan metabolik sorunların moleküler kaydını tutuyor. Bu kayıt ise yıllar boyunca hastalık risklerini etkileyebiliyor.

OBEZİTE NEDEN TEKRAR EDİYOR?

Araştırmada iki önemli biyolojik süreç öne çıktı:

1.Otofaji

Hücrelerin kendi atıklarını temizleme ve geri dönüştürme sistemi.

2. İmmün Yaşlanma

Bağışıklık hücrelerinin zamanla işlev kaybetmesi.

Bilim insanları, obeziteye bağlı DNA değişimlerinin bu iki sistemi bozduğunu düşünüyor. Bu durum hem iltihabı artırıyor hem de yeniden kilo alma ihtimalini güçlendiriyor.

YENİ TEDAVİLERİN KAPISI AÇILABİLİR

Araştırmacılar, bulguların gelecekte yeni tedavi yöntemlerine yol açabileceğini söylüyor. Özellikle diyabet tedavisinde kullanılan SGLT2 inhibitörlerinin, bağışıklık sistemindeki iltihabı azaltma konusunda umut verdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu ilaçlar, obezitenin hücresel etkilerini tersine çevirmede kullanılabilir.

Araştırma, obezitenin yalnızca fazla kilo problemi olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlara göre bu hastalık, vücutta uzun süreli biyolojik izler bırakıyor. Bu nedenle uzmanlar, hızlı kilo verip bırakmak yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir kilo kontrolünün hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

