Neden hep aynı kiloya dönüyoruz? Bağışıklık sistemindeki gizli hafıza keşfedildi!

Kilo vermek çoğu insan için zorlu bir süreç. Ancak bilim insanlarına göre asıl mücadele, verilen kiloyu koruma aşamasında başlıyor. Çünkü vücut, obeziteyi düşündüğümüzden çok daha uzun süre hafızasında tutuyor. İngiltere'deki University of Birmingham öncülüğünde yürütülen yeni araştırma, bağışıklık sistemindeki bazı hücrelerin obeziteyi yıllarca "unutmadığını" ortaya koydu.

OBEZİTE SADECE YAĞ HÜCRELERİNDE İZ BIRAKMIYOR

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, yağ hücrelerinin kilo kaybından sonra bile obeziteye dair bir tür biyolojik hafıza taşıdığını ortaya koymuştu. Yeni araştırma ise bu etkinin bağışıklık sistemine kadar uzandığını gösterdi. Araştırmacılar, özellikle "yardımcı T hücreleri" olarak bilinen bağışıklık hücrelerinde kalıcı değişimler tespit etti.

Bu hücrelerin, kilo verildikten sonra bile iltihaplanmayı artıran bir yapıyı koruduğu belirlendi. Bilim insanlarına göre bu durum, obezitenin neden sık sık tekrar ettiğini açıklayan en önemli ipuçlarından biri olabilir.