Neden hep aynı kiloya dönüyoruz? Bağışıklık sistemindeki gizli hafıza keşfedildi!
Yeni araştırma, obezitenin sadece yağ hücrelerinde değil bağışıklık sisteminde de kalıcı iz bıraktığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kilo veren kişilerde bile bazı hücreler obeziteyi yıllarca "hatırlıyor" ve bu durum diyabetten kansere kadar birçok riskin sürmesine neden olabiliyor.
Kilo vermek çoğu insan için zorlu bir süreç. Ancak bilim insanlarına göre asıl mücadele, verilen kiloyu koruma aşamasında başlıyor. Çünkü vücut, obeziteyi düşündüğümüzden çok daha uzun süre hafızasında tutuyor. İngiltere'deki University of Birmingham öncülüğünde yürütülen yeni araştırma, bağışıklık sistemindeki bazı hücrelerin obeziteyi yıllarca "unutmadığını" ortaya koydu.
OBEZİTE SADECE YAĞ HÜCRELERİNDE İZ BIRAKMIYOR
Bugüne kadar yapılan çalışmalar, yağ hücrelerinin kilo kaybından sonra bile obeziteye dair bir tür biyolojik hafıza taşıdığını ortaya koymuştu. Yeni araştırma ise bu etkinin bağışıklık sistemine kadar uzandığını gösterdi. Araştırmacılar, özellikle "yardımcı T hücreleri" olarak bilinen bağışıklık hücrelerinde kalıcı değişimler tespit etti.
Bu hücrelerin, kilo verildikten sonra bile iltihaplanmayı artıran bir yapıyı koruduğu belirlendi. Bilim insanlarına göre bu durum, obezitenin neden sık sık tekrar ettiğini açıklayan en önemli ipuçlarından biri olabilir.
VÜCUT OBEZİTEYİ NASIL HATIRLIYOR?
Araştırmanın merkezinde "DNA metilasyonu" adı verilen biyolojik mekanizma yer alıyor. Bu süreçte DNA'nın üzerine küçük kimyasal işaretler ekleniyor. Bu işaretler genlerin çalışma biçimini değiştiriyor ancak DNA'nın yapısını bozmuyor. Araştırmaya göre obezite döneminde oluşan bazı işaretler, kilo verildikten sonra bile uzun süre kalabiliyor.
- Bağışıklık sistemini düzensiz hale getiriyor.
- Kronik iltihabı artırıyor.
- Tekrar kilo alma riskini yükseltiyor.
- Tip 2 diyabet ve bazı kanser türleriyle bağlantılı riskleri sürdürüyor.
10 YILLIK ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Çalışma kapsamında farklı gruplardan alınan bağışıklık hücreleri incelendi. Araştırmaya dahil edilen gruplar arasında:
|İncelenen Grup
|Amaç
|Egzersiz yapan obez bireyler
|Kilo kaybının etkisini görmek
|Semaglutid kullanan hastalar
|İlaçla zayıflamanın etkisini incelemek
|Alström sendromlu bireyler
|Genetik obezite etkisini anlamak
|Sağlıklı kontrol grupları
|Karşılaştırma yapmak
|Yüksek yağlı diyetle beslenen fareler
|Mekanizmayı test etmek
Araştırmacılar ayrıca insan kan örnekleri ve fare deneyleriyle obezitenin bağışıklık sistemi üzerindeki uzun vadeli etkilerini analiz etti.
"KİLO VERMEK YETMEYEBİLİR" UYARISI
İngiltere'deki University of Birmingham bünyesinde çalışan immünolog Claudio Mauro, kısa süreli kilo kaybının sağlık risklerini hemen ortadan kaldırmayabileceğini söyledi.
Mauro'ya göre vücudun obezite hafızasını silmesi yıllar sürebilir. Araştırmacı, bağışıklık sistemindeki etkilerin tamamen düzelmesi için 5 ila 10 yıl boyunca dengeli kilo kontrolü gerekebileceğini ifade etti.