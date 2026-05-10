Neandertallerin son izleri: Cebelitarık'ta bozulmamış gizli oda keşfedildi

Cebelitarık'ta yürütülen kazılarda arkeologlar, en az 40 bin yıldır kapalı kalan bir mağara odasını ilk kez açtı. Vanguard Mağarası içinde bulunan alanın büyük ölçüde bozulmadan kalması, Neandertallerin yaşam biçimi, beslenme düzeni ve yok oluş sürecine ilişkin yeni veriler sağlıyor.

İlk incelemelerde vaşak, sırtlan ve akbaba gibi hayvanlara ait kemikler ile mağara içinde etobur canlıların bıraktığı tırmalama izleri tespit edildi. Ayrıca denizden taşınmış olabileceği düşünülen büyük bir deniz salyangozu kabuğu da bulundu.

Eco News'e göre araştırmacılar, Vanguard Mağarası'nın arka bölümünde bulunan yaklaşık 13 metrelik gizli bir odaya ulaştı. Odanın girişinin binlerce yıl boyunca tortularla kapalı kalması nedeniyle içerideki kalıntıların büyük ölçüde korunmuş halde olduğu belirtildi.

Arkeologlara göre açık mağaralarda su hareketleri, hayvan geçişleri ve insan faaliyetleri nedeniyle katmanlar zaman içinde karışabiliyor. Kapalı kalan odalar ise geçmişe ait izleri daha net koruyor.

Bu durum; polen, mikro kalıntı, kül tabakası ve kimyasal iz gibi detayların modern laboratuvar teknikleriyle daha doğru analiz edilmesini sağlıyor. Bilim insanları, yeni keşfedilen alanın "Buz Çağı yaşamının anlık görüntüsü" niteliğinde olabileceğini değerlendiriyor.

NEANDERTALLERİN SON İZLERİ

Cebelitarık'taki Gorham Mağara Kompleksi uzun süredir Neandertallerin Avrupa'daki son sığınaklarından biri olarak görülüyor. UNESCO korumasındaki bölgede daha önce yapılan analizlerde, Neandertallerin burada yaklaşık 24 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği öne sürülmüştü.

Ancak bu tarihlendirmeler bilim dünyasında tam uzlaşı sağlamadı. Uzmanlar, karmaşık mağara katmanlarının kesin tarihlendirilmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor. Yeni keşfedilen mühürlü odanın ise daha güvenilir örnekler sunarak tartışmaya yeni veri sağlayabileceği belirtiliyor.