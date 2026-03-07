Ne soğuk ne de kar durdurabildi! -47 derecede imkansızı başaran robot
Altay Dağları'nda sıcaklık -47,4 dereceye kadar düştü. Bu koşullarda akıllı telefonlar saniyeler içinde kapanıyor. Buna rağmen Çinli Unitree Robotics'in geliştirdiği G1 robotu 130 binden fazla adım attı. Kar üzerinde olimpiyat amblemi çizdi.
Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar uzun yıllar hayal dünyasının parçasıydı. Kimi zaman dünyayı ele geçiren makineler olarak anlatıldılar, kimi zaman da insanların hayatını kolaylaştıran yardımcılar olarak karşımıza çıktılar. Bugün robot teknolojisi laboratuvarların dışına çıkıyor. Zorlu doğa koşullarında yapılan testler bu değişimin en güçlü işaretlerinden biri olarak görülüyor.
🧊 ALTAY DAĞLARI'NDA ZORLU TEST
Çinli teknoloji şirketi Unitree Robotics tarafından geliştirilen G1 robotu dikkat çekici bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık sekiz yaşındaki bir çocuk boyunda olan robot, Altay bölgesinin sert kış koşullarında otonom bir yürüyüş yaptı.
🧊 ALTAY DAĞLARI'NDA ZORLU TEST
Çinli teknoloji şirketi Unitree Robotics tarafından geliştirilen G1 robotu dikkat çekici bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık sekiz yaşındaki bir çocuk boyunda olan robot, Altay bölgesinin sert kış koşullarında otonom bir yürüyüş yaptı.
Buna rağmen G1 yürüyüşünü sürdürdü. Robot karla kaplı arazide 130 binden fazla adım attı. Bu sonuç robot teknolojisinin dayanıklılığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.
🏅 KAR ÜZERİNDE ÇİZİLEN DEV AMBLEM
G1'in yürüyüşü yalnızca bir dayanıklılık gösterisi değildi. Robot aynı zamanda navigasyon ve denge yeteneklerini de sergiledi. Yürüyüş sırasında kar üzerinde yaklaşık 185 metre uzunluğunda bir olimpiyat amblemi çizildi. Bu çizim robotun sensör sistemlerinin ne kadar hassas çalıştığını gösterdi.
⚙️ KÜÇÜK GÖVDE, GÜÇLÜ KAPASİTE
G1 robotu küçük boyutuna rağmen oldukça gelişmiş teknik özelliklere sahip. Robotun hareket kabiliyeti 43'e kadar çıkabilen eklem motorları sayesinde sağlanıyor. Yaklaşık iki saatlik batarya ömrü bulunan robot saatte 7 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yön bulma konusunda ise Çin'in BeiDou navigasyon uydu sisteminden yararlanıyor.
🌍 GELECEKTE NERELERDE KULLANILABİLİR?
G1 robotunun fiyatı yaklaşık 14 bin dolar seviyesinde. Şu anda daha çok test sahalarında ve araştırma merkezlerinde kullanılıyor. Şirket geçtiğimiz yıl 4 binden fazla robot satıldığını açıkladı.
Bu robotların kısa vadede evlerde kullanılması beklenmiyor. Ancak insanların çalışmasının zor veya riskli olduğu alanlarda görev almaları mümkün görülüyor