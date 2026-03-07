Ne soğuk ne de kar durdurabildi! -47 derecede imkansızı başaran robot

Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar uzun yıllar hayal dünyasının parçasıydı. Kimi zaman dünyayı ele geçiren makineler olarak anlatıldılar, kimi zaman da insanların hayatını kolaylaştıran yardımcılar olarak karşımıza çıktılar. Bugün robot teknolojisi laboratuvarların dışına çıkıyor. Zorlu doğa koşullarında yapılan testler bu değişimin en güçlü işaretlerinden biri olarak görülüyor.

Çinli teknoloji şirketi Unitree Robotics tarafından geliştirilen G1 robotu dikkat çekici bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık sekiz yaşındaki bir çocuk boyunda olan robot, Altay bölgesinin sert kış koşullarında otonom bir yürüyüş yaptı.

🧊 ALTAY DAĞLARI'NDA ZORLU TEST

Buna rağmen G1 yürüyüşünü sürdürdü. Robot karla kaplı arazide 130 binden fazla adım attı. Bu sonuç robot teknolojisinin dayanıklılığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.