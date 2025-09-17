Viral Galeri Viral Liste NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi

NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi

NBA 2025-2026 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. NBA maç tarihi ve Milli Basketbol maçlarının ardından Alperen Şengün'ün maçının ne zaman olacağı da merak edildi. Açılış maçları, sezon öncesi hazırlıklar ve özel turnuvaların tüm detayları burada.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 10:12
NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi

Tüm dünyada milyonlarca basketbolseverin takip ettiği NBA'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da dünya çapında yıldız oyuncuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Peki 2025-2026 NBA sezonu ne zaman başlayacak, açılış maçları hangi takımlar arasında oynanacak?

NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi

NBA Ne Zaman Başlıyor?

Tüm dünyada milyonlarca basketbolseverin merakla beklediği NBA normal sezonu 22 Ekim 2025'te resmen başlıyor. Sezon öncesi hazırlık maçları ile başlayan ve normal sezonla devam eden dönem için taraftarlar araştırmalar yapıyor.

NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi

Alperen Şengün'ün Maçı Hangi Gün?

Milli Basketbol Takımı'nda gösterdiği başarıyla akıllara kazınan Alperen Şengün, yer aldığı Houston Rockets takımıyla NBA'e geri dönüyor. Alperen Şengün'ün NBA sezonundaki ilk maçı ise 7 Ekim saat 03.00'te Hawks'a karşı oluyor. Şengün'ün normal sezon açılış maçı ise 22 Ekim Çarşamba günü Oklahoma City Thunder karşısında olacak.

NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi

NBA 2025-26 SEZON TAKVİMİ

2 Ekim 2025: Knicks – 76ers

3 Ekim 2025: Pelicans – NBL takımları

4 Ekim 2025: Knicks – 76ers

5 Ekim 2025: Pelicans – NBL takımları

6 Ekim 2025: Nuggets – Raptors

10 Ekim 2025: Nets – Suns

12 Ekim 2025: Nets – Suns

22 Ekim 2025: 2025-26 NBA Normal sezonun başlangıcı | Thunder-Rockets (02.30), Lakers – Warriors (05.00)

23 Ekim 2025: Knicks – Cavaliers | Magic – Heat | Hornets – Nets | Hawks – Raptors

24 Ekim 2025: Pacers – Thunder | Warriors – Nuggets

25 Ekim 2025: Magic – Hawks | Nets – Cavaliers | Rockets – Pistons | Lakers – Timberwolves

26 Ekim 2025: Magic – Bulls | Hawks – Thunder | 76ers – Hornets

31 Ekim 2025: Emirates NBA Kupası – Grup Oyunları Başlangıcı

1 Kasım 2025: NBA Mexico City Maçı – Detroit Pistons vs Dallas Mavericks | Arena CDMX

28 Kasım 2025: Emirates NBA Kupası – Grup Oyunları Sona Eriyor

9-10 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Çeyrek Finaller

13 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Yarı Finaller (Las Vegas, NV)

16 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Şampiyonluk Maçı (Las Vegas, NV)

25 Aralık 2025: Noel Günü Maçları: Cavaliers – Knicks, Spurs – Thunder, Mavericks – Warriors, Rockets – Lakers, Wolves – Nuggets

SON DAKİKA