NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi

NBA 2025-26 SEZON TAKVİMİ
2 Ekim 2025: Knicks – 76ers
3 Ekim 2025: Pelicans – NBL takımları
4 Ekim 2025: Knicks – 76ers
5 Ekim 2025: Pelicans – NBL takımları
6 Ekim 2025: Nuggets – Raptors
10 Ekim 2025: Nets – Suns
12 Ekim 2025: Nets – Suns
22 Ekim 2025: 2025-26 NBA Normal sezonun başlangıcı | Thunder-Rockets (02.30), Lakers – Warriors (05.00)
23 Ekim 2025: Knicks – Cavaliers | Magic – Heat | Hornets – Nets | Hawks – Raptors
24 Ekim 2025: Pacers – Thunder | Warriors – Nuggets
25 Ekim 2025: Magic – Hawks | Nets – Cavaliers | Rockets – Pistons | Lakers – Timberwolves
26 Ekim 2025: Magic – Bulls | Hawks – Thunder | 76ers – Hornets
31 Ekim 2025: Emirates NBA Kupası – Grup Oyunları Başlangıcı
1 Kasım 2025: NBA Mexico City Maçı – Detroit Pistons vs Dallas Mavericks | Arena CDMX
28 Kasım 2025: Emirates NBA Kupası – Grup Oyunları Sona Eriyor
9-10 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Çeyrek Finaller
13 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Yarı Finaller (Las Vegas, NV)
16 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası – Şampiyonluk Maçı (Las Vegas, NV)
25 Aralık 2025: Noel Günü Maçları: Cavaliers – Knicks, Spurs – Thunder, Mavericks – Warriors, Rockets – Lakers, Wolves – Nuggets