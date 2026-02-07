CANLI YAYIN
NASA protokolü değişti! Astronotlar uzaya kendi telefonlarını götürebilecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

NASA, Artemis II ve Crew-12 görevlerinde astronotların kişisel akıllı telefonlarını yanlarında taşımasına izin verecek. Bu karar hem ailelerle iletişimi güçlendirecek hem de uzaydan daha hızlı ve yüksek kaliteli görüntü paylaşımının önünü açacak.

NASA, uzay görevlerinde teknoloji kullanımına ilişkin katı prosedürlerinde önemli bir esnemeye gidiyor. Kurum yöneticilerinden Jared Isaacman'ın açıklamasına göre, Crew-12 ekibi ile Ay yörüngesine gidecek Artemis II astronotları kişisel akıllı telefonlarını yanlarında taşıyabilecek.

📱 Günlük Teknoloji Uzaya Taşınıyor

Astronotlar yıllardır uzaydan etkileyici fotoğraflar paylaşıyor. Ancak bu görüntüler çoğunlukla büyük ve profesyonel kameralarla çekiliyor. Bu ekipmanlar yüksek kalite sağlasa da her zaman pratik olmuyor.

Akıllı telefonların sağlayacağı avantajlar ise oldukça net:

◾Her an çekime hazır olmaları

◾Anlık gelişmeleri saniyeler içinde kaydedebilme

◾Daha doğal ve spontane görüntüler sunma

◾Kişisel anların daha kolay arşivlenmesi

Örneğin bir deney sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme ya da pencereden görülen kısa süreli bir atmosfer olayı, artık ağır ekipman kurulumu beklenmeden kaydedilebilecek. Isaacman'a göre bu adım, sadece teknik bir kolaylık değil. Aynı zamanda astronotların aileleriyle bağlarını güçlendirecek insani bir dokunuş.

🧪 Bürokrasi ve Yavaşlayan Onay Süreçleri

NASA'da bir cihazın uzaya gönderilmesi uzun testlerden geçmesini gerektiriyor. Süreç güvenlik açısından gerekli ama zaman açısından oldukça maliyetli.

Bir cihazın onay alabilmesi için:

📌Radyasyon dayanıklılık testlerinden geçmesi

📌Pil güvenliği kontrollerinin yapılması

📌Vakum ortamına uyumunun ölçülmesi

📌Gaz salınım analizlerinin tamamlanması

gerekiyor.

🛰️ İlk Deneme Değil, Ama En Net Adım

Akıllı telefonlar uzaya tamamen yabancı değil. 2011'deki son uzay mekiği görevinde iki iPhone 4 taşınmıştı. Ancak bu cihazların aktif kullanımı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar ise son yıllarda internete erişim için çoğunlukla tablet kullanıyor. Özel şirketlerin düzenlediği bazı uçuşlarda da kişisel telefonlar uzaya götürüldü.

