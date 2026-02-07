NASA protokolü değişti! Astronotlar uzaya kendi telefonlarını götürebilecek
NASA, Artemis II ve Crew-12 görevlerinde astronotların kişisel akıllı telefonlarını yanlarında taşımasına izin verecek. Bu karar hem ailelerle iletişimi güçlendirecek hem de uzaydan daha hızlı ve yüksek kaliteli görüntü paylaşımının önünü açacak.
NASA, uzay görevlerinde teknoloji kullanımına ilişkin katı prosedürlerinde önemli bir esnemeye gidiyor. Kurum yöneticilerinden Jared Isaacman'ın açıklamasına göre, Crew-12 ekibi ile Ay yörüngesine gidecek Artemis II astronotları kişisel akıllı telefonlarını yanlarında taşıyabilecek.
📱 Günlük Teknoloji Uzaya Taşınıyor
Astronotlar yıllardır uzaydan etkileyici fotoğraflar paylaşıyor. Ancak bu görüntüler çoğunlukla büyük ve profesyonel kameralarla çekiliyor. Bu ekipmanlar yüksek kalite sağlasa da her zaman pratik olmuyor.
Akıllı telefonların sağlayacağı avantajlar ise oldukça net:
◾Her an çekime hazır olmaları
◾Anlık gelişmeleri saniyeler içinde kaydedebilme
◾Daha doğal ve spontane görüntüler sunma
◾Kişisel anların daha kolay arşivlenmesi
Örneğin bir deney sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme ya da pencereden görülen kısa süreli bir atmosfer olayı, artık ağır ekipman kurulumu beklenmeden kaydedilebilecek. Isaacman'a göre bu adım, sadece teknik bir kolaylık değil. Aynı zamanda astronotların aileleriyle bağlarını güçlendirecek insani bir dokunuş.
🧪 Bürokrasi ve Yavaşlayan Onay Süreçleri
NASA'da bir cihazın uzaya gönderilmesi uzun testlerden geçmesini gerektiriyor. Süreç güvenlik açısından gerekli ama zaman açısından oldukça maliyetli.