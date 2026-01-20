NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

2026 yılı, gökyüzüne bakmayı alışkanlık haline getirenler için sıra dışı olaylarla dolu bir takvim sunuyor. Gezegen hizalanmaları, kanlı Ay, büyük güneş tutulması ve dikkat çeken meteor yağmurları yıl boyunca izlenebilecek. Uzay meraklılarını heyecanlı bir yıl bekliyor.

NASA, 2026 yılında gökyüzünde yaşanacak en dikkat çekici astronomik olayları açıkladı. Yeni yılda tutulmalardan gezegen buluşmalarına, meteor yağmurlarından nadir Ay evrelerine kadar birçok doğa olayı, gökyüzü tutkunlarını ekran başından çıkarıp açık havaya davet edecek.

28 Şubat: Altı Gezegen Bir Arada Şubat ayının son gününde Merkür, Venüs, Neptün, Satürn, Uranüs ve Jüpiter, gün batımından kısa süre sonra akşam gökyüzünde yan yana görünecek. Bazı gezegenler çıplak gözle, diğerleri ise basit optiklerle seçilebilir olacak.

3 Mart: Tam Ay Tutulması (Kanlı Ay Tutulması) 3 Mart 2026'ta Dünya'nın gölgesi Ay'ı tamamen örtecek ve Ay kırmızımsı tonlarda görünecek. Bu tam Ay tutulması, özellikle Kuzey Amerika'dan izlenebilecek önemli bir doğa olayı olarak dikkat çekiyor.

31 Mayıs: Dolunay (Mavi Ay) 31 Mayıs 2026 tarihinde yılın ikinci dolunayı, yani Mavi Ay görünecek. Bu durum, bir ay içinde iki tam dolunay gözlemlenmesiyle ortaya çıkıyor ve nadiren gerçekleşiyor.