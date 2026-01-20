CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 yılı, gökyüzüne bakmayı alışkanlık haline getirenler için sıra dışı olaylarla dolu bir takvim sunuyor. Gezegen hizalanmaları, kanlı Ay, büyük güneş tutulması ve dikkat çeken meteor yağmurları yıl boyunca izlenebilecek. Uzay meraklılarını heyecanlı bir yıl bekliyor.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

NASA, 2026 yılında gökyüzünde yaşanacak en dikkat çekici astronomik olayları açıkladı. Yeni yılda tutulmalardan gezegen buluşmalarına, meteor yağmurlarından nadir Ay evrelerine kadar birçok doğa olayı, gökyüzü tutkunlarını ekran başından çıkarıp açık havaya davet edecek.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

28 Şubat: Altı Gezegen Bir Arada

Şubat ayının son gününde Merkür, Venüs, Neptün, Satürn, Uranüs ve Jüpiter, gün batımından kısa süre sonra akşam gökyüzünde yan yana görünecek. Bazı gezegenler çıplak gözle, diğerleri ise basit optiklerle seçilebilir olacak.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

3 Mart: Tam Ay Tutulması (Kanlı Ay Tutulması)

3 Mart 2026'ta Dünya'nın gölgesi Ay'ı tamamen örtecek ve Ay kırmızımsı tonlarda görünecek. Bu tam Ay tutulması, özellikle Kuzey Amerika'dan izlenebilecek önemli bir doğa olayı olarak dikkat çekiyor.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

31 Mayıs: Dolunay (Mavi Ay)

31 Mayıs 2026 tarihinde yılın ikinci dolunayı, yani Mavi Ay görünecek. Bu durum, bir ay içinde iki tam dolunay gözlemlenmesiyle ortaya çıkıyor ve nadiren gerçekleşiyor.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

8–9 Haziran: Venüs ve Jüpiter Yakınlaşması

8–9 Haziran 2026 akşamı, gökyüzünün en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter birbirine çok yakın görünecek. Bu yakınlaşma, teleskopa ihtiyaç duymadan rahatça izlenebilecek bir olay oluşturacak.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

12 Ağustos: Tam Güneş Tutulması

Yılın en çarpıcı doğa olaylarından biri 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek. Bu Tam Güneş tutulması, Arktik bölgesi, Grönland, İzlanda ve İspanya gibi yerlerden izlenebilecek. Gündüzün kısa süreliğine karanlığa dönüşeceği bu tutulma, gökyüzü tutkunları için kaçırılmayacak.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

12–13 Ağustos: Perseid Meteor Yağmuru

12–13 Ağustos gecesi gökyüzü, yıllık Perseid meteor yağmuru ile hareketlenecek. Yeni Ay evresinde seyrek ay ışığı nedeniyle meteorsuz gecelerde izleyenlere etkileyici bir yıldız kayması gösterisi sunacak.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

28 Ağustos: Kısmi Ay Tutulması

28 Ağustos 2026'ta gökyüzünde bir kısmi Ay tutulması yaşanacak. Ay'ın bir bölümü Dünya'nın gölgesine girerken gece boyunca Ay'da kararmalar görülebilecek.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

13–14 Aralık: Geminid Meteor Yağmuru

Aralık ayının ortasında, 13–14 Aralık gecesi Geminid meteor yağmuru zirve yapacak. Gece yarısından sonra gökyüzünde çok sayıda "yıldız kayması" izlenecek.

NASA gökyüzü rehberini açıkladı! 2026’da gerçekleşecek olaylar: Meteor Yağmuru, Dolunay…

24 Aralık: Yılın Son Süper Ay'ı

Yılın sonuna doğru, 24 Aralık 2026'da Ay Dünya'ya en yakın konumda olacak ve büyük, parlak bir Süper Ay görünecek. Bu özel Ay görünümü izleyicilere etkileyici bir gece sunacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin