Manipülasyonu durdurun! Narsistlerle başa çıkmanın yolu: Gri kaya yöntemi nedir?

Narsist, manipülatif ya da sürekli çatışma yaratan kişilerle iletişim kurarken kullanılan gri kaya yöntemi , son yıllarda psikoloji içeriklerinde en çok konuşulan davranış tekniklerinden biri haline geldi. Yöntemin temelinde; tartışmayı büyütmemek, duygusal tepki vermemek ve iletişimi kısa tutmak yer alıyor.

Bilimsel olarak doğrudan kanıtlanmış bir yöntem olmasa da, davranış psikolojisindeki "pekiştirme" ve "sönme" prensipleriyle benzer bir mantık taşıyor. Psikoloji uzmanları Megan Willis ile Xochitl de la Piedad Garcia yöntemin özellikle duygusal yıpranmayı azaltma amacıyla sınırlı durumlarda kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Gri kaya yöntemi, karşı tarafın provoke edici davranışlarına duygusal tepki vermemeyi esas alıyor. Amaç, tartışmayı büyütecek açıklamalar yapmak yerine iletişimi nötr ve kısa cümlelerle sürdürmek.

Örneğin suçlayıcı veya manipülatif bir ifadeye uzun savunmalar yapmak yerine "Anlıyorum", "Tamam" ya da "Not ettim" gibi düşük duygusal yoğunluk taşıyan cevaplar verilmesi öneriliyor. Bu yaklaşım, karşı tarafın çatışmadan beslenmesini sınırlamayı hedefliyor.

NARSİSTİK DAVRANIŞLARLA BAĞLANTISI NE?

Psikoloji literatüründe narsistik özellikler; yoğun onay ihtiyacı, dikkat beklentisi ve kontrol isteğiyle ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre bu özelliklerin yüksek olduğu kişiler, eleştiri veya reddedilme hissettiklerinde daha sert tepkiler verebiliyor.

Çatışmalar sırasında alınan yoğun duygusal tepkiler ise bazı kişiler için bir tür "psikolojik ödül" işlevi görebiliyor. Bu durum zamanla aynı davranışların tekrar edilmesine neden olabiliyor. Gri kaya yöntemi tam da bu noktada devreye giriyor. Duygusal tepkinin azaltılmasıyla birlikte çatışmanın beslenmesini engellemek amaçlanıyor.