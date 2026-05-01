Narsist mi doğulur, narsist mi olunur? Suçlu ne anne ne de baba çıktı!

Narsisizm yıllardır ebeveyn tutumlarıyla açıklanıyordu. Ancak yeni bir bilimsel çalışma, bu yaklaşımı kökten sorgulatıyor. Araştırmaya göre bireylerde görülen narsistik özelliklerin önemli bir kısmı genetik faktörlerden kaynaklanıyor. Aile içi yetiştirme tarzının etkisi ise beklenenden çok daha düşük.

"SUÇ AİLEDE Mİ?" TARTIŞMASI YENİDEN BAŞLADI

Psikoloji dünyasında uzun süredir kabul gören bir görüş vardı: Narsisizm ya ilgisiz ya da aşırı öven ebeveynlerin sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak Almanya merkezli yeni araştırma bu fikri ciddi şekilde zorluyor.

Çalışma, Münster Üniversitesinden psikolog Mitja Back liderliğinde yürütüldü. Araştırmacılar, narsisizmin kökenini anlamak için geniş çaplı bir ikiz ve aile analizi yaptı.