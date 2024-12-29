Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Ağabey, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak aylardır süren dava, kamuoyunun yakından takip ettiği karar duruşmasıyla sona erdi. Cinayete ilişkin yargılanan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Mahkemenin açıkladığı karar, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. İşte Narin Güran davasına ilişkin son gelişmeler ve kararın ayrıntıları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:06