Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Ağabey, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın tutuklu olarak yargılandığı davada sanıkların cezası belli oldu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan dört sanığın alacağı ceza, uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi. İşte davaya dair son gelişmeler…