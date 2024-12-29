Viral Galeri Viral Liste Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Ağabey, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...

Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Ağabey, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak aylardır süren dava, kamuoyunun yakından takip ettiği karar duruşmasıyla sona erdi. Cinayete ilişkin yargılanan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Mahkemenin açıkladığı karar, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. İşte Narin Güran davasına ilişkin son gelişmeler ve kararın ayrıntıları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:06
Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Abi, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın tutuklu olarak yargılandığı davada sanıkların cezası belli oldu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan dört sanığın alacağı ceza, uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi. İşte davaya dair son gelişmeler…

Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Abi, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...

Narin Güran Cinayeti Davasında Karar Verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak görülen davada mahkeme kararı açıkladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Abi, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...

Anne Kaç Yıl Ceza Aldı?

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadı.

Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Abi, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...

Ağabey Kaç Yıl Ceza Aldı?

Ağabey Enes Güran da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Enes Güran'ın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Abi, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...

Amca Kaç Yıl Ceza Aldı?

Amca Salim Güran da "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun niteliği ve ciddiyeti nedeniyle herhangi bir iyi hal indirimi yapmadı.

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