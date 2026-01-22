Naneli sakızın arkasındaki sır belli oldu! Aslında beyninizi kandırıyor

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 16:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Diş fırçaladıktan sonra ya da naneli sakız tükettikten sonra buz gibi bir hissin gelmesi tesadüf değil. Mentol, ağızdaki soğuk reseptörlerini harekete geçirerek beyni yanıltıyor. Üstelik aynı etki spor performansını bile etkileyebiliyor. Serinlik hissi gerçek mi, yoksa zihnin bir oyunu mu?

Gece dişlerinizi fırçalayıp yatağa uzandığınızda veya naneli bir sakız tükettiğinizde ferah bir nane tadı kalır. Ardından bir yudum su içtiğinizde suyun normalden çok daha soğuk geldiğini fark edersiniz. Oysa musluktan akan su değişmemiştir. Değişen şey, ağzınızdaki sinirlerin verdiği tepkidir.

Beyne Gönderilen "Soğuk" Sinyali Bu serinlik hissinin kaynağı mentoldür. Nane bitkisinden elde edilen mentol, ağız içindeki ve ciltteki soğuğu algılayan TRPM8 adlı reseptörleri uyarır. Normalde bu reseptörler düşük sıcaklıklarda devreye girer. Ancak mentol, sıcaklık düşmeden de aynı etkiyi başlatabilir.

Mentol reseptöre bağlandığında hücre içine kalsiyum akışı olur ve beyne bir sinyal gönderilir. Beyin bu sinyali soğuk olarak yorumlar. Yani ortada gerçek bir ısı değişimi olmasa da güçlü bir serinlik algısı oluşur. Mentollü veya naneli bir şey tükettiğinizde suyun daha soğuk hissedilmesinin nedeni budur.

Neden Pek Çok Üründe Mentol Var? Mentolün yarattığı serinlik, tüketicide ferahlık ve temizlik duygusu oluşturur. Bu nedenle birçok üründe tercih edilir. En sık kullanıldığı alanlar şunlardır: Diş macunu ve sakız: Temizlik ve ferahlık hissini güçlendirmek için.

Temizlik ve ferahlık hissini güçlendirmek için. Öksürük pastilleri: Hava yolları daha açıkmış hissi yaratmak için.

Hava yolları daha açıkmış hissi yaratmak için. Ağrı kesici kremler: Ciltte serinlik sağlayarak ağrı algısını azaltmaya yardımcı olmak için.