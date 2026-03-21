Nagihan Karadere Survivor'dan ayrılıyor mu? Konseyde gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2026'nın 11. haftasında düzenlenen ada konseyinde, tecrübeli yarışmacı Nagihan Karadere'nin yaşadığı sağlık sorunları ve duygusal patlaması geceye damga vurdu. Tükenmişlik yaşayan Nagihan, tüm zorluklara rağmen yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Survivor 2026, 11. haftasında kelimenin tam anlamıyla buz kesti. Yarışmaya defalarca katılan Nagihan Karadere, hem parkurda hem de ada konseyinde yaşadığı fiziksel ve mental çöküşü anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Yaklaşık bir haftadır yüksek ateş, eklem ağrıları ve sindirim sistemi sorunlarıyla boğuştuğunu belirten Nagihan, "Kaslarım pelte gibi, kemiklerime bıçak saplanıyor" diyerek fiziksel olarak tükendiğini itiraf etti. Takım arkadaşlarına yük olmamak için parkura çıktığını ancak artık nefes almakta bile zorlandığını dile getirdi.

"ZORLANIYORSAN BIRAK" Nagihan'ın sitem dolu açıklamaları ve prodüksiyon ile sağlık ekibine yönelik suçlamaları üzerine Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu. Ilıcalı, Nagihan'ın içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi: "Burada bir yarışmacının gerçek anlamda tükenişini görüyorum. Şartlar herkes için aynı. Eğer bu şartlara dayanamıyorsan, Survivor'ı bırakabilirsin. Biz kimseyi zorla koşturmuyoruz. "

Ilıcalı, Nagihan'a toparlanması ve son kararını vermesi için 24 saatlik bir klinik süreci teklif etti. Konseyde ipler tam kopma noktasına gelmişken, rakip takımdan Serenay'ın Nagihan'ın durumuna gülmesi ortamı bir anda gerdi.