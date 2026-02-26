CANLI YAYIN
Nadir görülen doğa olayı için geri sayım! 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

3 Mart 2026'da gerçekleşecek Tam Ay Tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girerek bakır kırmızısı bir renge bürünecek. "Kanlı Ay" olarak bilinen bu gökyüzü olayı çıplak gözle izlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'den görülemeyecek, en net manzara Amerika kıtası ve Doğu Asya'da olacak.

Nadir görülen doğa olayı için geri sayım! 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? 1

2026'nın en dikkat çekici gök olaylarından biri için geri sayım başladı. 3 Mart gecesi Ay, Dünya'nın tam gölgesine girecek ve koyu kırmızı bir tona bürünecek. Bu nedenle halk arasında bu doğa olayına "Kanlı Ay" deniyor.

Nadir görülen doğa olayı için geri sayım! 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? 2

🌌 AY TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay, Dünya'nın etrafında döner. Dünya ise Güneş'in çevresinde hareket eder. Zaman zaman bu üç gök cismi aynı hizaya gelir. Tam Ay Tutulması şu durumda oluşur:

Dünya, Güneş ile Ay'ın tam ortasına girer.

Güneş'ten gelen ışık Dünya tarafından engellenir.

Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.

Nadir görülen doğa olayı için geri sayım! 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? 3

Bu olay yalnızca dolunay evresinde gerçekleşir. Ay'ın sadece bir bölümü gölgeye girerse buna kısmi tutulma denir. 3 Mart'taki olay ise tam tutulma olacak.

Nadir görülen doğa olayı için geri sayım! 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? 4

🔴 AY NEDEN KIRMIZIYA DÖNER?

Tam tutulma sırasında Ay tamamen karanlığa gömülmez. Aksine bakır renginde parlar. Bunun nedeni Dünya'nın atmosferidir. Atmosfer, mavi ışığı dağıtır. Bu yüzden gökyüzü mavi görünür. Kırmızı ve turuncu ışık ise atmosferden daha kolay geçer.

Güneş'ten gelen bu kızıl tonlar Dünya'nın çevresinden kırılarak Ay'a ulaşır. Sonuçta Ay, gökyüzünde kızıl bir küre gibi görünür. "Kanlı Ay" ifadesi de bu görüntüden gelir.

Nadir görülen doğa olayı için geri sayım! 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? 5

🕒 KANLI AY TUTULMASI NEREDEN İZLENECEK?

Tutulma farklı saat dilimlerinde farklı zamanlarda görülecek. En belirgin ve tam evre Amerika kıtasında gece saatlerine denk gelecek. En net gözlem yapılabilecek bölgeler şunlar olacak:

Kuzey ve Güney Amerika

Pasifik çevresi

Avustralya

Doğu Asya'nın bazı bölgeleri

Batı Avrupa ve Batı Afrika'nın bazı kesimlerinde ise tutulma kısmen izlenebilecek.

Nadir görülen doğa olayı için geri sayım! 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? 6

🌕TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Mart 2026'da gerçekleşecek Tam Ay Tutulması, Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Tutulma sırasında Ay, ülkemizin bulunduğu konumda ufkun altında kalacağı için gökyüzünde yer almayacak. Bu durum yerli gözlemciler için üzücü olsa da dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insan o gece kızıl Ay manzarasına tanıklık edecek.