Nadir görülen doğa olayı için geri sayım! 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 15:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

3 Mart 2026'da gerçekleşecek Tam Ay Tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girerek bakır kırmızısı bir renge bürünecek. "Kanlı Ay" olarak bilinen bu gökyüzü olayı çıplak gözle izlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'den görülemeyecek, en net manzara Amerika kıtası ve Doğu Asya'da olacak.

2026'nın en dikkat çekici gök olaylarından biri için geri sayım başladı. 3 Mart gecesi Ay, Dünya'nın tam gölgesine girecek ve koyu kırmızı bir tona bürünecek. Bu nedenle halk arasında bu doğa olayına "Kanlı Ay" deniyor.

🌌 AY TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR? Ay, Dünya'nın etrafında döner. Dünya ise Güneş'in çevresinde hareket eder. Zaman zaman bu üç gök cismi aynı hizaya gelir. Tam Ay Tutulması şu durumda oluşur: ◾Dünya, Güneş ile Ay'ın tam ortasına girer. ◾Güneş'ten gelen ışık Dünya tarafından engellenir. ◾Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.

Bu olay yalnızca dolunay evresinde gerçekleşir. Ay'ın sadece bir bölümü gölgeye girerse buna kısmi tutulma denir. 3 Mart'taki olay ise tam tutulma olacak.

🔴 AY NEDEN KIRMIZIYA DÖNER? Tam tutulma sırasında Ay tamamen karanlığa gömülmez. Aksine bakır renginde parlar. Bunun nedeni Dünya'nın atmosferidir. Atmosfer, mavi ışığı dağıtır. Bu yüzden gökyüzü mavi görünür. Kırmızı ve turuncu ışık ise atmosferden daha kolay geçer. Güneş'ten gelen bu kızıl tonlar Dünya'nın çevresinden kırılarak Ay'a ulaşır. Sonuçta Ay, gökyüzünde kızıl bir küre gibi görünür. "Kanlı Ay" ifadesi de bu görüntüden gelir.

🕒 KANLI AY TUTULMASI NEREDEN İZLENECEK? Tutulma farklı saat dilimlerinde farklı zamanlarda görülecek. En belirgin ve tam evre Amerika kıtasında gece saatlerine denk gelecek. En net gözlem yapılabilecek bölgeler şunlar olacak: ◾Kuzey ve Güney Amerika ◾Pasifik çevresi ◾Avustralya ◾Doğu Asya'nın bazı bölgeleri Batı Avrupa ve Batı Afrika'nın bazı kesimlerinde ise tutulma kısmen izlenebilecek.