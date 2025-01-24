Mutsuz musunuz? Mutluluğun önündeki engeller kendi alışkanlıklarınız olabilir!

Hareketsiz Yaşam Tarzı

Gün boyu kanepede oturmak ya da ofiste hareketsiz kalmak, yalnızca bedeninizi değil ruhunuzu da olumsuz etkiler. Hareketsizlik, motivasyon kaybına ve mutsuzluğa neden olabilir. Her gün en az 30 dakika fiziksel aktiviteyi hayatınıza dahil edin. Yürüyüşe çıkabilir, dans edebilir ya da basit egzersizlerle başlayabilirsiniz. Düzenli hareket, hem bedeninizi hem de ruh halinizi yenileyecektir.