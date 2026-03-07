Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında "araç" krizi: Milyonluk protokol yine yargıda

2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor! Milyon dolarlık boşanma protokolündeki 'araç kiralama' maddesi krize neden oldu; Jahovic, ödenmeyen bedellerin tazminat olarak tahsili için mahkemeye başvurdu.

Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasındaki hukuki gerilim yeniden gündeme geldi. Anlaşmalı boşanmalarının ardından imzalanan milyon dolarlık protokol, bu kez araç kiralama maddesi nedeniyle yeniden mahkemeye taşındı.

"ARABANIN PARASINI TAZMİNAT OLARAK ÖDESİN" Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Jahovic, boşanma protokolünde yer alan araç kiralama yükümlülüğünün yerine getirilmediğini öne sürerek yeni bir dava açtı. Ünlü şarkıcı, daha önce başlattığı hukuki süreci genişleterek araç kiralama bedelinin hesaplanıp kendisine tazminat olarak ödenmesini talep etti.

MİLYON DOLARLIK BOŞANMANIN MALİ BİLANÇOSU Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şunlardı: Gayrimenkul: Beykoz'daki ortak konutun satışından elde edilen 2 milyon dolar doğrudan Jahovic'e devredildi. Eğitim Fonu: Çocukların gelecekteki eğitim masrafları için 500 bin dolarlık bir fon ayrıldı. Araç Kiralama: Sandal'ın, Jahovic'in kullanımı için araç kiralama bedellerini üstlenmesi kararlaştırıldı.

TAZMİNAT TALEBİYLE MAHKEMEYE BAŞVURDU Sürecin devamında mahkemeye yeni bir dilekçe sunan Jahovic, söz konusu araç kiralama bedellerinin hesaplanarak kendisine tazminat olarak ödenmesini talep etti. Böylece milyon dolarlık boşanma protokolü bir kez daha yargıya taşınmış oldu. Tarafların önümüzdeki günlerde mahkemede karşı karşıya gelmesi beklenirken, davanın sonucu merakla bekleniyor.