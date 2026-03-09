Muğla TOKİ kura çekilişi Youtube canlı: 6 bin 417 konutta isim listesi geldi mi?
Muğla'da TOKİ tarafından inşa edilecek 6 bin 417 sosyal konut için beklenen kura çekilişi 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Daha önce 4 Mart'ta yapılması planlanan ancak ertelenen kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
Muğla'da yapılması planlanan TOKİ sosyal konut projesi için merakla beklenen kura çekimi bugün başladı. Güncellenen takvime göre kura çekimi noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve çekilişle birlikte binlerce başvuru sahibinin beklediği hak sahipleri belirlenmeye başlanıyor. Kura sonuçları ise çekilişin ardından e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
KURA ÇEKİMİ SAAT 11.00'DE BAŞLADI
Muğla TOKİ hak sahibi belirleme kurası, 9 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştiriliyor. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılıyor.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlenecek.
CANLI YAYIN TOKİ MUĞLA
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Kesinleşen isim listeleri noter onayının ardından akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabilecek.
MUĞLA'DA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI
TOKİ tarafından Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Konutlar farklı ilçelerde planlanırken en büyük pay Merkez Menteşe ilçesine ayrıldı.
İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:
- Merkez (Menteşe): 5400 konut
- Bodrum: 500 konut
- Fethiye: 150 konut
- Kavaklıdere: 50 konut
- Köyceğiz: 42 konut
- Milas: 200 konut
- Seydikemer: 75 konut