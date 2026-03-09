Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor

TOKİ tarafından Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Konutlar farklı ilçelerde planlanırken en büyük pay Merkez Menteşe ilçesine ayrıldı.

Muğla'da yapılacak konutlar için başvurular; şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç çocuk ve üzeri aileler ile diğer kategoriler kapsamında değerlendirmeye alındı. Başvurusu uygun bulunan vatandaşlar kura çekimine katılma hakkı elde etti.

5 BAŞLIKTA TOKİ MUĞLA PROJESİNE DAİR TÜM MERAK EDİLENLER

1. TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Muğla TOKİ sosyal konut projesi için hak sahibi belirleme kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce 4 Mart'ta yapılması planlanan kura çekimi ertelenmişti. Güncellenen takvime göre çekiliş saat 11.00'de başlayacak.

2. Kura çekilişi nerede yapılacak?

Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

3. TOKİ Muğla kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri kura sürecini anlık olarak takip edebilecek.

4. Kura sonuçları nereden sorgulanacak?

Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Noter onayının ardından kesinleşen isim listeleri akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek.

5. Muğla'da toplam kaç konut yapılacak ve hangi ilçelerde olacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Proje kapsamında konutlar Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak. En fazla konut ise 5 bin 400 konut ile Menteşe ilçesinde inşa edilecek.