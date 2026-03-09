CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Muğla'da TOKİ tarafından inşa edilecek 6 bin 417 sosyal konut için beklenen kura çekilişi 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Daha önce 4 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak ertelenen kura, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 1

Muğla'da yapılması planlanan TOKİ sosyal konut kura çekilişi için beklenen yeni takvim açıklandı. Kura çekimi, güncellenen program doğrultusunda bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekiminin ardından hak sahipleri netleşecek. Sonuçlar ise e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 2

ERTELENEN KURA İÇİN YENİ TAKVİM AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'da yapılacak kura çekilişi, daha önce 4 Mart 2026 tarihinde yapılacak şekilde planlanmıştı. Ancak TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 3

Beklenen yeni tarih kısa süre içinde netleşti ve kura çekiminin 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 4

KURA ÇEKİMİ SAAT 11.00'DE BAŞLAYACAK

Muğla TOKİ hak sahibi belirleme kurası, 9 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 5

CANLI YAYIN TOKİ'NİN RESMİ HESAPLARINDA

Kura çekilişini takip etmek isteyen vatandaşlar, çekilişi canlı olarak izleyebilecek. TOKİ Muğla kura çekimi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 6

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Kesinleşen isim listeleri noter onayının ardından akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabilecek.

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 7

MUĞLA'DA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

TOKİ tarafından Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Konutlar farklı ilçelerde planlanırken en büyük pay Merkez Menteşe ilçesine ayrıldı.

İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

  • Merkez (Menteşe): 5400 konut
  • Bodrum: 500 konut
  • Fethiye: 150 konut
  • Kavaklıdere: 50 konut
  • Köyceğiz: 42 konut
  • Milas: 200 konut
  • Seydikemer: 75 konut
Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 8

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER AÇIKLANDI

TOKİ, Muğla'da sosyal konut başvurusu reddedilen vatandaşların isim listesini de resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Listede yer alan başvuruların, belirlenen şartları karşılamadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı belirtildi.

Muğla'da yapılacak konutlar için başvurular; şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç çocuk ve üzeri aileler ile diğer kategoriler kapsamında değerlendirmeye alındı. Başvurusu uygun bulunan vatandaşlar kura çekimine katılma hakkı elde etti.

Kura çekiminin ardından hak sahibi olan vatandaşlar, konut sürecine ilişkin detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ulaşabilecek.

Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor 9

5 BAŞLIKTA TOKİ MUĞLA PROJESİNE DAİR TÜM MERAK EDİLENLER

1. TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Muğla TOKİ sosyal konut projesi için hak sahibi belirleme kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce 4 Mart'ta yapılması planlanan kura çekimi ertelenmişti. Güncellenen takvime göre çekiliş saat 11.00'de başlayacak.

2. Kura çekilişi nerede yapılacak?
Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

3. TOKİ Muğla kura çekilişi canlı nasıl izlenir?
Kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri kura sürecini anlık olarak takip edebilecek.

4. Kura sonuçları nereden sorgulanacak?
Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Noter onayının ardından kesinleşen isim listeleri akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek.

5. Muğla'da toplam kaç konut yapılacak ve hangi ilçelerde olacak?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Proje kapsamında konutlar Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak. En fazla konut ise 5 bin 400 konut ile Menteşe ilçesinde inşa edilecek.

Mobil uygulamalarımızı indirin