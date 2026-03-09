Muğla TOKİ kura çekilişi bugün: 6 bin 417 konut için isimler belli oluyor
Muğla'da TOKİ tarafından inşa edilecek 6 bin 417 sosyal konut için beklenen kura çekilişi 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Daha önce 4 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak ertelenen kura, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Muğla'da yapılması planlanan TOKİ sosyal konut kura çekilişi için beklenen yeni takvim açıklandı. Kura çekimi, güncellenen program doğrultusunda bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekiminin ardından hak sahipleri netleşecek. Sonuçlar ise e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
ERTELENEN KURA İÇİN YENİ TAKVİM AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'da yapılacak kura çekilişi, daha önce 4 Mart 2026 tarihinde yapılacak şekilde planlanmıştı. Ancak TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.
Beklenen yeni tarih kısa süre içinde netleşti ve kura çekiminin 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.
KURA ÇEKİMİ SAAT 11.00'DE BAŞLAYACAK
Muğla TOKİ hak sahibi belirleme kurası, 9 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlenecek.
CANLI YAYIN TOKİ'NİN RESMİ HESAPLARINDA
Kura çekilişini takip etmek isteyen vatandaşlar, çekilişi canlı olarak izleyebilecek. TOKİ Muğla kura çekimi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.