Muğla TOKİ kura çekiliş sonuçları: 6 bin 417 konutta isim listesi geldi mi?

Muğla'da yapılması planlanan TOKİ sosyal konut projesi için merakla beklenen kura çekimi tamamlandı. Güncellenen takvime göre noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından binlerce başvuru sahibinin beklediği hak sahipleri belirlenmiş oldu. Kura sonuçları ise noter onayının ardından e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kesinleşen isim listeleri noter onayının ardından akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabilecek.

İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

TOKİ tarafından Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Konutlar farklı ilçelerde planlanırken en büyük pay Merkez Menteşe ilçesine ayrıldı.

5 BAŞLIKTA TOKİ MUĞLA PROJESİNE DAİR TÜM MERAK EDİLENLER

1. TOKİ para iadesi ne zaman alınacak?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilecek. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ve ATM'leri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2. TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay başlayacak. Ödemeler, belirlenen ödeme planı doğrultusunda düzenli olarak yapılacak.

3. TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Böylece başvuru sahipleri kura sürecini anlık olarak takip edebiliyor.

4. Kura sonuçları nereden sorgulanacak?

Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Noter onayının ardından kesinleşen isim listeleri akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek.

5. Muğla'da toplam kaç konut yapılacak ve hangi ilçelerde olacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Proje kapsamında konutlar Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak. En fazla konut ise 5 bin 400 konut ile Menteşe ilçesinde inşa edilecek.