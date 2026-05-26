Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugünkü bölümünde sarsıcı bir hikayeyi gündeme taşıdı. Biyolojik ailesini arayan Gamze Yurt'un en büyük destekçisi olan kayınvalidesiyle çıktığı "yeni dünür" arayışı, canlı yayında açılan eski defterlerle bir krize dönüştü.
ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine dikkat çeken bir hikayeyi gündeme taşıdı. 23 yaşındaki Gamze Yurt, yıllardır hiç tanımadığı biyolojik annesi Fatmana Durgut'u bulmak umuduyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
"YUVAMI BOZMAK İSTİYORLAR"
Stüdyoya eşi ve kendisine destek olan kayınvalidesi Melahat Hanım ile birlikte gelen Gamze Yurt, hayatı hakkındaki çarpıcı iddialarıyla dikkat çekti. Kendisini büyüten aile tarafından büyük eziyetler gördüğünü belirten Yurt, yeni evliliğinin üzerinden maddi menfaat sağlanmaya çalışıldığını savundu.
Genç kadın, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi: "Yeni evlendim, beni büyüten ailem, başkasıyla evlendirip altınlarımı almak istiyor. Ben yuvamın yıkılmasını istemiyorum."
KAYINVALİDESİNDEN BÜYÜK DESTEK
Gamze Yurt'a bu zorlu süreçte en büyük desteği ise kayınvalidesi Melahat Hanım veriyor. Programda duygusal anlar yaşayan Melahat Hanım, "Yeni ailesini bulup onunla çay içeceğim" diyerek gelininin yanında olduğunu gösterdi.
ZORUNLU AYRILIĞIN ARDINDAKİ KARMAŞIK HİKAYE
Tüm bunların ardından, Gamze Yurt'un biyolojik annesi Fatma Durgut ve babası Hasan Salgın'a ulaşarak stüdyoda büyük bir kavuşmaya imza attı.
Yıllar önce aileleri arasındaki husumet nedeniyle bir araya gelemeyen Fatma Durgut ve Hasan Salgın'ın, kızları Gamze'ye kavuşma anı ekran başındakileri duygulandırdı.
Yapılan araştırmalarda, Gamze'nin doğumunun ardından teyzesinin bakamaması üzerine başka bir aileye evlatlık verildiği, biyolojik anne ve babasının ise bu süreçte birbirlerinden ayrı düştükleri ortaya çıktı. Stüdyoda kızına sarılan baba Hasan Salgın, yaşadığı mutluluğu dile getirerek şükranlarını sundu.