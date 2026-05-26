Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine dikkat çeken bir hikayeyi gündeme taşıdı. 23 yaşındaki Gamze Yurt, yıllardır hiç tanımadığı biyolojik annesi Fatmana Durgut'u bulmak umuduyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

"YUVAMI BOZMAK İSTİYORLAR"

Stüdyoya eşi ve kendisine destek olan kayınvalidesi Melahat Hanım ile birlikte gelen Gamze Yurt, hayatı hakkındaki çarpıcı iddialarıyla dikkat çekti. Kendisini büyüten aile tarafından büyük eziyetler gördüğünü belirten Yurt, yeni evliliğinin üzerinden maddi menfaat sağlanmaya çalışıldığını savundu.

Genç kadın, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi: "Yeni evlendim, beni büyüten ailem, başkasıyla evlendirip altınlarımı almak istiyor. Ben yuvamın yıkılmasını istemiyorum."