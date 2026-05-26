CANLI YAYIN

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugünkü bölümünde sarsıcı bir hikayeyi gündeme taşıdı. Biyolojik ailesini arayan Gamze Yurt'un en büyük destekçisi olan kayınvalidesiyle çıktığı "yeni dünür" arayışı, canlı yayında açılan eski defterlerle bir krize dönüştü.

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 1

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine dikkat çeken bir hikayeyi gündeme taşıdı. 23 yaşındaki Gamze Yurt, yıllardır hiç tanımadığı biyolojik annesi Fatmana Durgut'u bulmak umuduyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 2

"YUVAMI BOZMAK İSTİYORLAR"

Stüdyoya eşi ve kendisine destek olan kayınvalidesi Melahat Hanım ile birlikte gelen Gamze Yurt, hayatı hakkındaki çarpıcı iddialarıyla dikkat çekti. Kendisini büyüten aile tarafından büyük eziyetler gördüğünü belirten Yurt, yeni evliliğinin üzerinden maddi menfaat sağlanmaya çalışıldığını savundu.

Genç kadın, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi: "Yeni evlendim, beni büyüten ailem, başkasıyla evlendirip altınlarımı almak istiyor. Ben yuvamın yıkılmasını istemiyorum."

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 3

KAYINVALİDESİNDEN BÜYÜK DESTEK

Gamze Yurt'a bu zorlu süreçte en büyük desteği ise kayınvalidesi Melahat Hanım veriyor. Programda duygusal anlar yaşayan Melahat Hanım, "Yeni ailesini bulup onunla çay içeceğim" diyerek gelininin yanında olduğunu gösterdi.

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 4

ZORUNLU AYRILIĞIN ARDINDAKİ KARMAŞIK HİKAYE

Tüm bunların ardından, Gamze Yurt'un biyolojik annesi Fatma Durgut ve babası Hasan Salgın'a ulaşarak stüdyoda büyük bir kavuşmaya imza attı.

Yıllar önce aileleri arasındaki husumet nedeniyle bir araya gelemeyen Fatma Durgut ve Hasan Salgın'ın, kızları Gamze'ye kavuşma anı ekran başındakileri duygulandırdı.

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 5

Yapılan araştırmalarda, Gamze'nin doğumunun ardından teyzesinin bakamaması üzerine başka bir aileye evlatlık verildiği, biyolojik anne ve babasının ise bu süreçte birbirlerinden ayrı düştükleri ortaya çıktı. Stüdyoda kızına sarılan baba Hasan Salgın, yaşadığı mutluluğu dile getirerek şükranlarını sundu.

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 6

STÜDYODA İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU: "FALAKA VE İŞKENCE"

Kavuşma anının ardından stüdyoda tansiyon hızla yükseldi. Gamze Yurt, kendisini büyüten aileye karşı şok edici iddialarda bulundu. Büyüten ailesi tarafından karanlık odalara kapatıldığını ve "falakaya yatırılmak" dahil birçok ağır işkenceye maruz kaldığını öne süren Yurt, yaşadığı baskıları anlattı.

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 7

Gamze'yi büyüten aile ise bu iddiaları sert bir dille yalanlayarak, çocuğu 23 yıl boyunca büyük bir özveriyle okutup büyüttüklerini ve hiçbir zaman kötü bir muamelede bulunmadıklarını savundu.

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 8

MELAHAT HANIM HAKKINDA "ÜFÜRÜKÇÜLÜK" SUÇLAMASI

Programda gerilimi tırmandıran bir diğer konu ise Gamze Yurt'un kayınvalidesi Melahat Hanım oldu. Yayına bağlanan çok sayıda izleyici, Melahat Hanım'ın "üfürükçülük" yaparak kendilerini dolandırdığını, dini duyguları suiistimal ettiğini ve beline ip bağlamak gibi yöntemlerle insanları kandırdığını iddia etti.

Müge Anlı’da sıra dışı kavuşma: Geliniyle bir örnek giyinip yeni dünür aradı 9

Melahat Hanım ise iddialara karşı kendini şu sözlerle savundu:

"Okuma yazmam yok, ben sadece çocuklara kurşun döküyorum. Bu iddialar tamamen dünürlerimin beni karalamak için kurduğu bir tuzak."

MÜGE ANLI'DAN BAYRAM ARİFESİNDE BARIŞ ÇAĞRISI

Yaşanan sözlü çatışmaların ardından Müge Anlı, taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Yaklaşan bayram öncesi "küslük olmaz" diyen Anlı, Gamze Yurt'un hem biyolojik hem de büyüten ailesiyle sağlıklı bir iletişim kurması gerektiğini belirterek, tarafları birbirlerine karşı daha anlayışlı olmaya davet etti. Programın sonunda, tüm tarafların bir arada olduğu bir aile fotoğrafı çektirilerek barış mesajı verildi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin