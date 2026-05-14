Müge Anlı’da Duygu Poyraz skandalı! "Hemşireyim" dedi yanlış iğne yaparken yakalandı

Annesinin "Erkekler kızımın tuzağına düşmeyin" diyerek ihbar ettiği "Milli gelin" lakaplı Duygu Poyraz, 3 yıl sonra, Müge Anlı'nın canlı yayında ailesiyle karşı karşıya geldi. Ancak yüzleşmeye damga vuran olay dolandırıcılık değil, geçmişiyle ilgili korkunç bir suçlama oldu. Hemşire olduğunu söyleyerek çevresini dolandırdığı öne sürülen Poyraz, şimdi de sağlıklı olan ikiz bebeğinin ölümüne sebep olmakla suçlanıyor.

ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bu kez akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsıldı. 3 yıldır kayıp olan 34 yaşındaki Döne Duygu Poyraz'ın annesi Sultan Hanım ve ablası Hatice İlgi Küçükkaya, stüdyoya gelerek hem kayıp kızlarını aradıklarını hem de ondan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

"MİLLİ GELİN OLDU, HERKESİ KANDIRIYOR" Ailesinin iddiasına göre Döne Duygu Poyraz, evlilik vaadiyle çok sayıda erkeği dolandırarak haksız kazanç elde ediyor. Ablası Hatice Hanım, kardeşinin yöntemlerini şu sözlerle anlattı: "Bizim kız artık 'milli gelin' olmuş. İnsanları evlenme vaadiyle kandırıyor, paralarını çarpıyor. Borçlarını ödemeyip adres ve telefon olarak anneminkileri veriyor. Evimize sürekli icra kağıtları geliyor." DEPREMZEDELERİN ACISINI BİLE KULLANMIŞ Duygu Poyraz hakkındaki en çarpıcı iddialardan biri de 6 Şubat depremiyle ilgili oldu. İddiaya göre Poyraz, depremde hayatını kaybeden Metin isimli bir gencin ailesine giderek, "Metin ile ortak bir çocuğumuz var" diyerek onları kandırmaya çalıştı. Kendi öz çocuklarını ise başkalarına "yeğenim" diye tanıtarak duygu sömürüsü yaptığı öne sürüldü.

1.5 MİLYON TL'LİK VURGUN İDDİASI Stüdyoda dile getirilen bir diğer iddiaya göre ise, Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet isimli bir genci "hamileyim" yalanıyla 1,5 milyon TL'den fazla dolandırdığı belirtildi. Mağdur gencin, başta aşık olduğu için şikayetçi olmadığı ancak gerçeği öğrenince yasal yollara başvurduğu aktarıldı. ANNESİNDEN ÇAĞRI: "KİMSE BU TUZAĞA DÜŞMESİN" Gözyaşları içinde kızına seslenen anne Sultan Hanım, "Ben onu 9 ay karnımda taşıdım ama o benim numaramı, adresimi verip beni zor durumda bırakıyor. Buradan bütün erkeklere sesleniyorum; kızımın tuzağına düşmeyin. Duygu gel, yanımda otur, bu işleri bırak" diyerek hem sitem etti hem de yardım çağrısında bulundu. MÜGE ANLI'DA "SAHTE HEMŞİRE" SKANDALI

"HEMŞİREYİM DİYEREK YANLIŞ İĞNE YAPTI" Duygu Poyraz hakkındaki en çarpıcı iddialardan biri, tıp eğitimi almamasına rağmen kendisini sağlık personeli olarak tanıtması oldu. Canlı yayına bağlanan tanıkların ifadeleri dehşete düşürdü: Sinem isimli bir tanık, Duygu'nun "diplomamı kaybettim" diyerek bir hastaneye hemşire olarak girdiğini ve yoğun bakımda yanlış iğne yaparken son anda yakalandığını iddia etti. Bir diğer tanık Sema, Duygu'nun kendisini "başhekim" olarak tanıttığını, bu unvanla güven kazanıp çevresindekilerin altınlarını çalarak kayıplara karıştığını öne sürdü. Yakını Enver Bey ise Duygu'nun çocukluğundan beri bu hayal dünyasında yaşadığını, Osmaniye'de sahte hemşirelik iddiaları nedeniyle kiraladığı evin polis tarafından basıldığını anlattı.

BEBEK KATİLİ Mİ? KAN DONDURAN İDDİA Programın en ağır suçlaması ise Duygu Poyraz'ın annelik geçmişine dairdi. Yayına bağlanan çok sayıda kişi, Duygu'nun ikiz bebek dünyaya getirdiğini ancak sağlıklı doğan Gökmen isimli bebeğini kasten öldürdüğünü iddia etti. Bu korkunç iddia karşısında stüdyoda büyük sessizlik hakim olurken, Müge Anlı konunun emniyet birimleri tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

"72 YAŞINDAKİ DEMİRCİYLE YUVA YIKTI" Duygu'nun sadece mesleki değil, özel hayatıyla da çevresindeki birçok kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. Hamiyet Hanım: Köylüsü Hamiyet, Duygu'nun 72 yaşındaki demirci eşi Nebi ile ilişki yaşayarak yuvasını yıktığını iddia etti. Nebi Bey: Yayına bağlanan eski eş Nebi Bey ise Duygu'nun kendisine olan borçlarını ödememek için iftira attığını ve kendisini kullandığını dile getirdi. KİMLİK KARMAŞASI: KOCASI DAYISI, ÇOCUKLARI YEĞENİ! Stüdyoda bulunan Asuman isimli tanığın iddiası ise dolandırıcılık yöntemlerinin sınır tanımadığını gösterdi. Asuman, Duygu'nun insanları kandırmak için kendi kocasını "dayısı", öz çocuklarını ise "yeğeni" olarak tanıttığını iddia etti. DUYGU POYRAZ TÜM İDDİALARI REDDETTİ Karşısındaki onlarca tanığa ve annesinin feryatlarına rağmen soğukkanlılığını koruyan Döne Duygu Poyraz, hakkındaki tüm suçlamaların asılsız olduğunu savundu.