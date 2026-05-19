Müge Anlı'da böylesi görülmedi! Hamile eşine ihanet etti milyonlarını kaybetti

İhanetin bedeli bu kez çok ağır oldu! 4. çocuğuna hamile karısını aldatan Cihan Diler, sevgilisi Şeyma Zengin ve erkek kardeşi tarafından "Karına söyleriz" tehdidiyle sıfır arabasından, tüm birikiminden ve tam 1 milyon 700 bin TL'sinden oldu. Müge Anlı'da ortaya çıkan olayın detayları ekran başındakileri şoke etti.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 19 Mayıs 2026 tarihli yayınıyla yine Türkiye gündemine oturdu. Genelde ilişkisi olduğu kişiler tarafından dolandırılan mağdurların yer aldığı programa, bu kez çok farklı bir başvuru yapıldı. 5 aylık hamile olan Rabia Diler, sosyal medyada tanıştığı bir kadın tarafından tuzağa düşürülen ve yaklaşık 1 milyon 700 bin TL dolandırılan 11 yıllık eşi Cihan Diler'in elinden tutarak Müge Anlı'dan yardım istedi.

Dördündü çocuğuna hamile olan Rabia Diler'in anlatımlarına göre; olay geçtiğimiz yıl kendisinin çocuklarıyla birlikte köye tatile gittiği dönemde başladı. Tatil dönüşü inşaat işleriyle uğraşan eşi Cihan Diler'in hareketlerinden şüphelenen genç kadın, gizlice eşinin telefonunu kontrol ettiğinde acı gerçekle karşılaştı. Eşinin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini ana sınıfı öğretmeni ile ziraat mühendisi olarak tanıtan Şeyma Zengin isimli bir kadınla sık sık görüştüğünü ve kadına sürekli paralar gönderdiğini fark etti.

TADİLAT OYUNUYLA BAŞLAYAN BÜYÜK VURGUN VE ŞANTAJ İDDİASI İddialara göre, Cihan Diler Pendik'te yaşayan Şeyma Zengin'in evine tadilat yapmak amacıyla gitti. Ancak bu süreçte işler tersine döndü. Cihan Diler, yaptığı tadilat karşılığında para alması gerekirken, dekont açıklamalarına "bir aylığına borç" yazarak karşı tarafa paralar göndermeye başladı. Bir süre sonra Şeyma Zengin ve erkek kardeşi Hamza Zengin'in, Cihan Diler'in evli olduğunu öğrendikten sonra "Karına söyleriz" diyerek tehdit ve şantajla baskı kurduğu öne sürüldü.

1 MİLYONLUK ARACINI ZORLA SATTIRDILAR, ALYANSINI BİLE FEDA ETTİ Tehditlerin ardı arkası kesilmeyince, Şeyma Zengin'in kardeşi Hamza'nın, mağdur kocayı Ataşehir'de bir galeriye götürerek henüz bir ay önce aldığı 1 milyon TL değerindeki lüks aracını zorla sattırdığı iddia edildi. Aracın satışından elde edilen para ve çekilen kredilerle birlikte toplam zararın 1.700.000 TL'yi bulduğu belirtildi.