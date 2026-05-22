Müge Anlı'da "ben reşitim" resti! Diz çöküp ağlayan annesinin feryadına kayıtsız kaldı
İzmir'den kaybolduktan 15 gün sonra Müge Anlı'da bulunan 19 yaşındaki Sevgi Doğan, canlı yayında gözyaşı döken annesine "Reşit bir insanım, seninle muhatap olmak istemiyorum" diyerek tepki gösterdi.
İzmir'de 8 Mayıs Cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Sevgi Doğan, kayboluşunun 15. gününde "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bulundu. Dünkü yayında 14 gündür ulaşamadığı kızını aramak için stüdyoya gelen çaresiz anne Gülperi Bulut'a müjdeli haberi Müge Anlı verdi. Ancak genç kızın canlı yayındaki açıklamaları ve takındığı tavır stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.
"ANNEMLE BENİ MUHATAP ETMEYİNİZ"
Canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Doğan, nerede olduğunu söylemek istemediğini belirterek söze başladı. Annesiyle konuşmak istemediğini açıkça ifade eden genç kız, "Ben nerede olduğumu söylemek istemiyorum öncelikle. Annemle de beni muhatap etmezseniz çok sevinirim. Reşit bir insanım, seninle konuşmak istemiyorum zaten" diyerek annesine sert tepki gösterdi.
Annesinin hayatına engel olduğunu savunan Doğan, babası ve kardeşi dahil diğer aile üyeleriyle iletişimde olduğunu, her şeyden babasının haberi olduğunu iddia etti.
ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ: 19 YAŞINDA RESTORAN YÖNETİCİSİ Mİ?
Annesinin "Kızım kötü yerlerdesin, hayatın tehlikede, çetenin elinde misin?" feryatları üzerine kendisini savunan Sevgi Doğan, bir fast-food restoran zincirinde çalıştığını iddia etti.
İzmir'den neden ayrıldığı sorulan ve garsonsun denilen genç kız, "Garson değilim öncelikle, yönetici pozisyonundayım. İşim dolayısıyla başka bir yere geçmek zorunda kaldım" dedi.
Ancak iş tecrübesiyle ilgili soru üzerine önce "Daha bir yıl yeni olacak" diyen genç kız, ardından "3 aydır çalışıyorum" diyerek çelişkili ifadeler kullandı. Müge Anlı'nın 3-5 aylık bir süreçte nasıl yönetici olarak başka yere tayin edildiğini sorgulaması üzerine ise iş yeri ismini gizli tutmak istediğini söyledi.