Müge Anlı'da "ben reşitim" resti! Diz çöküp ağlayan annesinin feryadına kayıtsız kaldı

İzmir'de 8 Mayıs Cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Sevgi Doğan, kayboluşunun 15. gününde "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bulundu. Dünkü yayında 14 gündür ulaşamadığı kızını aramak için stüdyoya gelen çaresiz anne Gülperi Bulut'a müjdeli haberi Müge Anlı verdi. Ancak genç kızın canlı yayındaki açıklamaları ve takındığı tavır stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.

"ANNEMLE BENİ MUHATAP ETMEYİNİZ"

Canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Doğan, nerede olduğunu söylemek istemediğini belirterek söze başladı. Annesiyle konuşmak istemediğini açıkça ifade eden genç kız, "Ben nerede olduğumu söylemek istemiyorum öncelikle. Annemle de beni muhatap etmezseniz çok sevinirim. Reşit bir insanım, seninle konuşmak istemiyorum zaten" diyerek annesine sert tepki gösterdi.

Annesinin hayatına engel olduğunu savunan Doğan, babası ve kardeşi dahil diğer aile üyeleriyle iletişimde olduğunu, her şeyden babasının haberi olduğunu iddia etti.