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Müge Anlı'da 9 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Üvey oğlunu öldürdü | Kan donduran itiraf: Sesinden rahatsız oldum

Müge Anlı ve ekibi, kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'da 2016 yılında hayatını kaybeden engelli 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, Isparta Emniyeti'nde cinayeti itiraf etti. Üvey baba, sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. İşte kan dondura olayın detayları...

Giriş Tarihi: 24.05.2025 00:38 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 00:55
Müge Anlı’da 9 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Üvey oğlunu öldürdü | Kan donduran itiraf: Sesinden rahatsız oldum

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir konuşulan Mehmet Çetin cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Müge Anlı’da 9 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Üvey oğlunu öldürdü | Kan donduran itiraf: Sesinden rahatsız oldum

9 YIL SONRA AÇIĞA ÇIKAN CİNAYET

Mehmet Çetin dosyasında ismi geçen bir diğer kişi olan Hüseyin hakkında, yıllar önce gerçekleşen bir çocuk ölümüyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Hüseyin, 8,5 yaşındaki engelli üvey çocuğunun ölümünde şüpheli olarak anılıyordu.

Müge Anlı’da 9 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Üvey oğlunu öldürdü | Kan donduran itiraf: Sesinden rahatsız oldum

Hüseyin'in eşi Fatma, yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 9 yaşındaki engelli oğlu Arda'nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak Fatma, bu şikayetini ertesi gün geri çekmişti. Savcılık bu konuyla ilgili de soruşturma başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla, oolis ekipleri Hüseyin ve Fatma'yı da gözaltına aldı..

Müge Anlı’da 9 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Üvey oğlunu öldürdü | Kan donduran itiraf: Sesinden rahatsız oldum

Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Köyü'nde 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma devam ederken, bir televizyon programına bağlanan tanığın açıklamaları üzerine farklı bir olay gündeme geldi.

Müge Anlı’da 9 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Üvey oğlunu öldürdü | Kan donduran itiraf: Sesinden rahatsız oldum

Yayında, Mehmet Çetin dosyası ile ilgili programa katılan Fatma Çavdar'ın eski kayınvalidesi Remziye Y.'nin, Fatma Çavdar'ın bir yakınına Arda Karaman'ın Fatma Çavdar'ın eşi Hüseyin Çavdar tarafından öldürüldüğünü söylediği öne sürüldü. Fatma Çavdar, olayla ilgili olarak ilk ifadesinde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, daha sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle bu iddiayı dile getirdiğini ve karakoldaki ifadesini geri çektiğini belirtti. Ancak bir başka tanığın da benzer yönde beyanda bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin iddialar doğrultusunda Fatma ve Hüseyin Çavdar çiftini gözaltına aldı.

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