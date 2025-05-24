Müge Anlı'da 9 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Üvey oğlunu öldürdü | Kan donduran itiraf: Sesinden rahatsız oldum
Müge Anlı ve ekibi, kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'da 2016 yılında hayatını kaybeden engelli 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, Isparta Emniyeti'nde cinayeti itiraf etti. Üvey baba, sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. İşte kan dondura olayın detayları...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 00:55