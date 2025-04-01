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Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü nedeniyle televizyon yayın akışlarında değişiklikler yaşanırken, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, 1 Nisan Salı günü Müge Anlı'nın ekranda olup olmadığını araştırıyor. Peki bugün Müge Anlı var mı? ATV'nin güncel yayın akışında hangi programlar yer alıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:49
Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında değişiklikler yaşaniyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri de bugün yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor. ATV tarafından yayın akışının belirlenmesiyle bu sorunun yanıtı netleşti.

Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı

Müge Anlı ile Tatlı Sert Bugün Var Mı?

Bayram tatili nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Nisan 2025 Salı günü yayınlanmayacağı kesinleşti. ATV ekranlarında programın yerine Can Borcu dizisinin 14. bölümü izleyicilerle buluşacak.

Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Müge Anlı hayranlarını sevindirecek haber ise şu: Program 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da yeni bölümüyle ekranlara dönüş yapacak. Hafta içi her gün yayınlanan program, kaldığı yerden heyecan dolu dosyaları ele almaya devam edecek.

Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı

1 Nisan 2025 ATV Yayın Akışı

Bayram tatili nedeniyle ATV ekranlarında bazı programlarda değişikliğe gidildi. İşte bugünün yayın akışı:

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu (14. Bölüm)

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı (27. Bölüm)

23:20 Kaçış Planı (Yabancı Sinema)

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