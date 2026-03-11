Müge Anlı ve ekibinden geleceğe yatırım: Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda bayram havası
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen isimleri Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen, Güven Bana'da kazandıkları 1,5 milyon TL'lik ödülü anlamlı bir yatırıma dönüştürdü. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda açılan Bilişim ve Teknoloji Sınıfı, büyük bir coşkuyla açıldı.
Araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, beraberindeki hukukçu Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen ile birlikte örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ATV ekranlarında yayınlanan "Güven Bana"dan kazanılan 1,5 milyon liralık büyük ödül, İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda teknoloji dolu bir geleceğe dönüştü.
Hazırlıkları tamamlanan ve en ileri teknolojiyle donatılan 25 bilgisayarlı bilişim sınıfı, düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını öğrencilere açtı.
Bilişim sınıfının açılış törenine; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden katılarak Müge Anlı ve ekibine bu anlamlı destekleri için teşekkürlerini iletti.
Törende duygularını paylaşan Avukat Rahmi Özkan, yarışma süresince tek bir motivasyonları olduğunu belirterek, "Yarışmada tek gayemiz vardı; o parayı kazanmak ve bu cıvıl cıvıl çocuklarımıza bu hizmeti getirmek. Amacımıza ulaştığımız için çok mutluyuz"dedi.
Prof. Dr. Şevki Sözen ise öğrencilerin heyecanına ortak olarak, "Çocuklarımıza bakınca pırıl pırıl bir gelecek görüyorum. Onların eğitim yolunu bir nebze olsun açabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.