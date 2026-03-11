CANLI YAYIN
Müge Anlı ve ekibinden geleceğe yatırım: Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda bayram havası

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen isimleri Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen, Güven Bana'da kazandıkları 1,5 milyon TL'lik ödülü anlamlı bir yatırıma dönüştürdü. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda açılan Bilişim ve Teknoloji Sınıfı, büyük bir coşkuyla açıldı.

Araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, beraberindeki hukukçu Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen ile birlikte örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ATV ekranlarında yayınlanan "Güven Bana"dan kazanılan 1,5 milyon liralık büyük ödül, İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda teknoloji dolu bir geleceğe dönüştü.

Hazırlıkları tamamlanan ve en ileri teknolojiyle donatılan 25 bilgisayarlı bilişim sınıfı, düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını öğrencilere açtı.

EĞİTİME 1.5 MİLYONLUK DESTEK
Bilişim sınıfının açılış törenine; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden katılarak Müge Anlı ve ekibine bu anlamlı destekleri için teşekkürlerini iletti.

Törende duygularını paylaşan Avukat Rahmi Özkan, yarışma süresince tek bir motivasyonları olduğunu belirterek, "Yarışmada tek gayemiz vardı; o parayı kazanmak ve bu cıvıl cıvıl çocuklarımıza bu hizmeti getirmek. Amacımıza ulaştığımız için çok mutluyuz"dedi.

Prof. Dr. Şevki Sözen ise öğrencilerin heyecanına ortak olarak, "Çocuklarımıza bakınca pırıl pırıl bir gelecek görüyorum. Onların eğitim yolunu bir nebze olsun açabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'YA SEVGİ SELİ

Öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Müge Anlı, okul bünyesindeki okuma-yazma seferberliği sınıfını da ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ortaya renkli görüntüler çıkarken Anlı, bu projelerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında açılış görüntülerinin yer almasının ardından "Başta ATV yönetimi olmak üzere, 'Güven Bana' programının hazırlanmasında emeği geçen tüm dostlarıma ve çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetmenimizden teknik birimimize, diğer tüm yarışmacılarımıza kadar herkesin bu projeyi ilgiyle izlediğinden ve 'bizim de bu işte tuzumuz bulundu' diyerek mutlu olduklarından eminim" ifadelerini kullandı.

MERAK EDİLENLER

Bilişim sınıfı hangi programın desteğiyle açıldı?

Bilişim sınıfı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinin, yine aynı kanalda yayınlanan Güven Bana yarışmasından kazandıkları 1,5 milyon TL'lik ödülü bağışlamasıyla açıldı. Sunucu Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan ve Profesör Doktor Şevki Sözen, bu anlamlı projeye bizzat öncülük etti.

Müge Anlı'nın açtığı sınıfta neler var?

Öğrencilerin pratik yapabilmesi için 24 öğrenci ve 1 öğretmen bilgisayarı olmak üzere tam donanımlı bir teknik altyapı bulunuyor.

Bağışın kaynağı nedir?

Ödül, Müge Anlı ile Güven Bana programında Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'in soruları doğru yanıtlamasıyla kazanıldı.

