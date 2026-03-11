Müge Anlı ve ekibinden geleceğe yatırım: Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda bayram havası

MÜGE ANLI'YA SEVGİ SELİ Öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Müge Anlı, okul bünyesindeki okuma-yazma seferberliği sınıfını da ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ortaya renkli görüntüler çıkarken Anlı, bu projelerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında açılış görüntülerinin yer almasının ardından "Başta ATV yönetimi olmak üzere, 'Güven Bana' programının hazırlanmasında emeği geçen tüm dostlarıma ve çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetmenimizden teknik birimimize, diğer tüm yarışmacılarımıza kadar herkesin bu projeyi ilgiyle izlediğinden ve 'bizim de bu işte tuzumuz bulundu' diyerek mutlu olduklarından eminim" ifadelerini kullandı.

MERAK EDİLENLER Bilişim sınıfı hangi programın desteğiyle açıldı? Bilişim sınıfı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinin, yine aynı kanalda yayınlanan Güven Bana yarışmasından kazandıkları 1,5 milyon TL'lik ödülü bağışlamasıyla açıldı. Sunucu Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan ve Profesör Doktor Şevki Sözen, bu anlamlı projeye bizzat öncülük etti.

Müge Anlı'nın açtığı sınıfta neler var? Öğrencilerin pratik yapabilmesi için 24 öğrenci ve 1 öğretmen bilgisayarı olmak üzere tam donanımlı bir teknik altyapı bulunuyor. Bağışın kaynağı nedir? Ödül, Müge Anlı ile Güven Bana programında Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'in soruları doğru yanıtlamasıyla kazanıldı.