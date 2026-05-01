Müge Anlı stüdyosunda nikah sürprizi! 2 yıllık arayış mutlu bitti

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 13:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Öldü" sandığı annesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Çenşi, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Deprem ve yangın gibi büyük felaketlerin ardından resmi nikahlarını kıyamayan Berat ve Zeynep çifti, Müge Anlı'nın desteğiyle canlı yayında evlendi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, son yılların en sarsıcı ve duygusal dosyalarından birine imza attı. Her şey, Hatay'da yaşanan deprem felaketlerinin ardından 5 çocuğunu bırakıp komşusuna kaçan Suzan Çenşi'nin kaybolmasıyla başladı. FELAKETLERİN ORTASINDA TERK EDİLEN 5 KARDEŞ O dönem henüz 17 yaşında olan Zeynep, annesinin gidişiyle sarsılsa da pes etmedi. Dört kardeşine hem annelik hem babalık yapan genç kız, sorumlulukların altında ezilmek yerine dimdik durdu.

2 YILLIK KAYIP BİR GÜNDE ORTAYA ÇIKTI Tek amacı annesiyle yüzleşmek olan Zeynep'in feryadı, Müge Anlı stüdyolarında yankılandı. Müge Anlı ekibinin 24 saat gibi kısa bir sürede ulaştığı Suzan Çenşi, programa dört çocuk babası komşusu Bayram İzgi ile katıldı. Stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlarda Müge Anlı, "2 yıldır sevgilinle geziyorsun, çocuklarına ne oldu?" diyerek anneye sert tepki gösterdi.

Suzan Çenşi'nin "Hangisine sahip çıkacağım?" sorusuna kızı Zeynep'in "Evladın!" diye haykırması Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Sevgilisi Bayram İzgi "huzur" aradığını savunurken, Suzan Çenşi'nin "Onunla geçirdiğim 2 yıl, 20 yıla bedel" sözleri izleyicilerin tepkisini çekti.

KIRGINLIKLAR YERİNİ NİKAHA BIRAKTI İkinci çocuğuna hamile olan ve zor şartlar altında hayat mücadelesi veren Zeynep ve eşi Berat için Müge Anlı kolları sıvadı. Resmî nikahları olmayan çiftin tüm evrak işleri, sağlık raporları ve hazırlıkları Müge Anlı ekibi tarafından sadece 24 saat içinde tamamlandı.

STÜDYODA NİKAH KERAMETİ Zeynep hayalindeki kabarık gelinliğiyle, Berat ise şık damatlığıyla canlı yayına çıktı. Programın başında "Yüzünü bile görmek istemiyorum" dediği annesiyle barışan Zeynep, nikahın ardından annesi Suzan Çenşi'nin elini öptü. Büyük bir duygusal kırılmanın yaşandığı anlarda, anneanne Suzan ilk kez torununu kucağına alarak kokladı.

MÜGE ANLI'DAN ANLAMLI MESAJ "Yuvayı dişi kuş yapar" diyerek nikah cüzdanını Zeynep'e teslim eden Anlı, aileye ev eşyası yardımı müjdesi de verdi. Anne Suzan'a seslenen Anlı, "Elini çocukların üzerinden çekme, bu kız hamile ve ona bir büyük lazım" diyerek aile bağlarının kopmaması için son noktayı koydu.