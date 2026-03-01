MSÜ 2026 saat kaçta bitecek? En erken ve en geç çıkış saati

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 08:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 10.15'te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından 13.00'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak; sınavın ilk 120 dakikası dolmadan ve son 15 dakikası içinde salondan çıkışa izin verilmeyecek. Buna göre en erken çıkış saati 12.15, son çıkış aralığı ise 12.45'e kadar olacak.

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı öncesinde adayların en çok merak ettiği başlıkların başında sınav süresi ve salon kuralları geliyor. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın başlangıç ve bitiş saatleri ile salondan çıkışa ilişkin detaylar netleşti. İşte sınav gününe dair bilinmesi gerekenler…

MSÜ 2026 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? Sınav günü adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak. Saat 10.15'te başlayacak olan 2026 MSÜ sınavı 165 dakika sürecek. Buna göre sınav saat 13.00'te sona erecek.

MSÜ'DE EN ERKEN ÇIKIŞ SAATİ NE ZAMAN? Sınav kurallarına göre adayların, soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra ilk 120 dakika dolmadan salonu terk etmeleri yasak. Ayrıca sınavın son 15 dakikası içerisinde de çıkışa izin verilmiyor. 🔴Bu çerçevede sınavın başladığı saat olan 10.15 baz alındığında, ilk 120 dakikanın tamamlanmasıyla birlikte saat 12.15 itibarıyla çıkış mümkün olacak. Ancak son 15 dakikalık süre olan 12.45 ile 13.00 arasında salondan çıkılamayacak. Dolayısıyla sınavını erken tamamlayan adaylar için çıkış aralığı 12.15 ile 12.45 saatleri arasında olacak. Bu zaman diliminde çıkış yapmayan adayların ise sınavın resmi bitiş saati olan 13.00'ü beklemesi gerekecek.

SINAV SÜRESİNCE SALONDAN ÇIKIŞ YASAK Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresi içerisinde kısa süreliğine dahi olsa (tuvalet dahil) salondan ayrılmaları yasak. Herhangi bir nedenle sınav salonundan çıkan aday tekrar içeri alınmayacak. Ayrıca ilk 120 dakika tamamlanmadan ya da son 15 dakika içerisinde sınav binasından ayrılan adayların sınavı geçersiz sayılacak.