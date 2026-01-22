CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında engelli bireyler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMSY) için toplam 64 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 20–24 Mart 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak, alımlar KPSS/EKPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek. Adaylar, kura ve sınav yöntemiyle belirlenecek.

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında engelli bireyler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMSY) arasından sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar, 1'inci ve 2'nci etap olmak üzere iki ayrı temin faaliyeti çerçevesinde yapılacak.

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Söz konusu alımlar için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 20-24 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yeniden ilana çıkılan 2025 Yılı 1'inci Engelli ve TMSY sürekli işçi temininde talep şartları güncellenirken, bu etapta KPSS/EKPSS şartı aranmayacak. Ayrıca 2025 Yılı 2'nci Engelli ve TMSY sürekli işçi temini için de ilk kez başvuru alınacak.

Kontenjan dağılımları ve ilan metinlerine, MSB tarafından yayımlanan "Duyuruya Eklenen Dosyalar" bölümünden ulaşılabilecek.

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

İlana başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Adaylardan ayrıca devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar başta olmak üzere yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmaları isteniyor.

Terör örgütleriyle herhangi bir bağının bulunmaması, kamusal haklardan mahrum olmaması ve askerlikle ilişiğinin bulunmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı alanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvurular, İŞKUR'da yayımlanan ilanlar arasından yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için yapılabilecek. Birden fazla ilana başvuranların müracaatları geçersiz sayılacak.

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

ENGELLİ VE TMSY ADAYLARA ÖZEL ŞARTLAR

TMSY statüsünden başvuru yapacak adayların, askerlik hizmeti sırasında terör olayları nedeniyle malul sayılmayacak şekilde yaralandıklarını sağlık raporu ve komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekiyor.

Engelli adaylar için ise en az yüzde 40 oranında engel durumunu gösteren sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. İş Güvenliği Uzmanlığı unvanına başvuracak adayların, en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olması gerekiyor.

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

SINAV VE KURA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Açık iş pozisyonları için sınav yapılacak. Sınava çağrılacak adaylar, ilgili mevzuat gereği kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 10.00'da Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu duyuru tebliğ niteliği taşıyacak ve adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

BELGE KONTROLÜ VE SINAV DETAYLARI

Kura sonrası sınava girmeye hak kazanan adayların eğitim durumu, mesleki yeterlilik belgeleri ve diğer şartları belge kontrolünden geçirilecek. Belge kontrolü şahsen yapılacak olup, posta yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmeyecek.

Sınavlar, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilecek. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

YERLEŞTİRME VE YEDEK ADAY UYGULAMASI

Sınavda başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere açık kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Göreve başlamayan, feragat eden ya da şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerine yedek listeden yerleştirme yapılabilecek.

MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

İlanla ilgili tüm duyurular ve sonuçlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. İlan metninde yer almayan hususlarda ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin