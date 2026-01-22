MSB’den KPSS şartı olmadan 64 işçi alımı: Kimler başvurabilir?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında engelli bireyler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMSY) için toplam 64 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 20–24 Mart 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak, alımlar KPSS/EKPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek. Adaylar, kura ve sınav yöntemiyle belirlenecek.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında engelli bireyler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMSY) arasından sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar, 1'inci ve 2'nci etap olmak üzere iki ayrı temin faaliyeti çerçevesinde yapılacak.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK
Söz konusu alımlar için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 20-24 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yeniden ilana çıkılan 2025 Yılı 1'inci Engelli ve TMSY sürekli işçi temininde talep şartları güncellenirken, bu etapta KPSS/EKPSS şartı aranmayacak. Ayrıca 2025 Yılı 2'nci Engelli ve TMSY sürekli işçi temini için de ilk kez başvuru alınacak.
Kontenjan dağılımları ve ilan metinlerine, MSB tarafından yayımlanan "Duyuruya Eklenen Dosyalar" bölümünden ulaşılabilecek.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
İlana başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Adaylardan ayrıca devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar başta olmak üzere yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmaları isteniyor.
Terör örgütleriyle herhangi bir bağının bulunmaması, kamusal haklardan mahrum olmaması ve askerlikle ilişiğinin bulunmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı alanların başvuruları kabul edilmeyecek.
Başvurular, İŞKUR'da yayımlanan ilanlar arasından yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için yapılabilecek. Birden fazla ilana başvuranların müracaatları geçersiz sayılacak.
ENGELLİ VE TMSY ADAYLARA ÖZEL ŞARTLAR
TMSY statüsünden başvuru yapacak adayların, askerlik hizmeti sırasında terör olayları nedeniyle malul sayılmayacak şekilde yaralandıklarını sağlık raporu ve komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekiyor.
Engelli adaylar için ise en az yüzde 40 oranında engel durumunu gösteren sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. İş Güvenliği Uzmanlığı unvanına başvuracak adayların, en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olması gerekiyor.
SINAV VE KURA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Açık iş pozisyonları için sınav yapılacak. Sınava çağrılacak adaylar, ilgili mevzuat gereği kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 10.00'da Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu duyuru tebliğ niteliği taşıyacak ve adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.