MSB’den KPSS şartı olmadan 53 işçi alımı: Kimler başvurabilir?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında engelli bireyler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMSY) arasından sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar, 1'inci ve 2'nci etap olmak üzere iki ayrı temin faaliyeti çerçevesinde yapılacak.

Kontenjan dağılımları ve ilan metinlerine, MSB tarafından yayımlanan "Duyuruya Eklenen Dosyalar" bölümünden ulaşılabilecek.

Söz konusu alımlar için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 20-24 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yeniden ilana çıkılan 2025 Yılı 1'inci Engelli ve TMSY sürekli işçi temininde talep şartları güncellenirken, bu etapta KPSS/EKPSS şartı aranmayacak. Ayrıca 2025 Yılı 2'nci Engelli ve TMSY sürekli işçi temini için de ilk kez başvuru alınacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

İlana başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Adaylardan ayrıca devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar başta olmak üzere yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmaları isteniyor.

Terör örgütleriyle herhangi bir bağının bulunmaması, kamusal haklardan mahrum olmaması ve askerlikle ilişiğinin bulunmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı alanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvurular, İŞKUR'da yayımlanan ilanlar arasından yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için yapılabilecek. Birden fazla ilana başvuranların müracaatları geçersiz sayılacak.