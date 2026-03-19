Motorin litre fiyatı kaç TL olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 09:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'a yönelik saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının aksaması, küresel arzı yaklaşık yüzde 30 oranında etkileyerek akaryakıt fiyatlarını hızla yukarı çekti. Bu gelişmenin yurt içi piyasaya yansımasıyla motorine 5,76 liralık zam gündeme gelirken, indirimin ardından artışın pompalara yaklaşık 5,18 lira olarak yansıması ve litre fiyatının büyük şehirlerde 71–72 lira bandına çıkması bekleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş, Körfez bölgesindeki tansiyonu yükseltirken küresel enerji piyasalarında da sert dalgalanmalara yol açtı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksama, dünya petrol arzına ilişkin endişeleri büyüttü. Petrol sevkiyatında yaşanan kırılma, akaryakıt fiyatlarının hızla yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KRİZ FİYATLARI TIRMANDIRDI Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tedarik zincirinin sekteye uğraması, enerji piyasalarında baskıyı artırdı. Petrol işleme noktalarının hedef alınması da arz güvenliğine ilişkin kaygıları derinleştirdi. Bu gelişmeler, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesine zemin hazırladı.

YALNIZCA AKARYAKIT DEĞİL, BİRÇOK ÜRÜN ETKİLENİYOR Petrol fiyatlarındaki artış yalnızca akaryakıt ürünleriyle sınırlı kalmıyor. Petrol ve türevleri, gıdadan plastiğe kadar birçok alanda kullanıldığı için maliyet artışı geniş bir alana yayılıyor. Bu durumun küresel enflasyon üzerinde de yeni bir baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

MOTORİNDE ZAM BEKLENTİSİ Motorine 5,76 lira zam yapıldı. Bu artışın 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi tarafından karşılanırken, zammın pompa fiyatlarına 5,18 lira olarak yansıması bekleniyor. Zam henüz kesinleşmemiş olsa da, cuma gününden itibaren tabelalara yansıma ihtimali yüksek görülüyor.

İŞTE BEKLENEN YENİ FİYATLAR Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul'da 71,09 liraya, Ankara'da 72,21 liraya, İzmir'de 72,49 liraya çıkması bekleniyor. Doğu illerinde ise litre fiyatının 73,89 lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.