MotoGP’de ilk Türk! Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışacağı tarih belli oldu

Dünya Superbike'ta üç kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerine 27 Şubat'ta Tayland Grand Prix'siyle başlayacak. Buriram'daki Chang Pisti'nde Prima Pramac Racing takımı adına Yamaha YZR-M1 ile start alacak milli sporcu, MotoGP'de yarışan ilk Türk olacak.

Üç Dünya Superbike şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Milli sporcu, 2026 sezonuyla birlikte MotoGP gridine adım atıyor. Bu adım, yalnızca kişisel bir kariyer hamlesi değil. Aynı zamanda Türk spor tarihi açısından da bir dönüm noktası. Toprak, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu unvanını alacak.

📅 İLK YARIŞ 27 ŞUBAT'TA Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk yarışına 27 Şubat'ta çıkacak. Sezonun açılışı, Tayland Motosiklet Grand Prix'si ile yapılacak. Yarış, Buriram bölgesindeki Chang International Circuit'te koşulacak. Motor sporları tutkunları, start saatini ve hafta sonu programını yakından takip ediyor.

🏍️ YENİ TAKIM, YENİ MOTOSİKLET Milli sporcu, 2026 sezonunda Prima Pramac Racing takımı adına yarışacak. Toprak, Pramac Yamaha ile anlaşma sağladı ve Yamaha YZR-M1 ile piste çıkacak. Antalya'nın plaka numarası olan 07 ile mücadele edecek olması da dikkat çeken detaylar arasında. "El Turco" lakabıyla anılan şampiyon, bu kez dünyanın en üst seviye motor sporları organizasyonunda boy gösterecek.

🏆 WSBK'DA EFSANELEŞEN KARİYER Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2021, 2024 ve 2025 sezonlarını zirvede tamamladı. Böylece üç kez dünya şampiyonu olarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.