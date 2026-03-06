Mola vermeden 13 bin kilometre uçtu! İşte dünyanın en dayanıklı kuşu

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 18:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Alaska'dan havalanan "B6" kod adlı genç bir kıyı çulluğu, tek bir mola vermeden 13 bin 558 kilometre uçarak Avustralya'ya ulaştı. 11 gün süren yolculuk uydu vericileriyle takip edildi. Araştırma, genç kuşların ilk göçlerinde nasıl yön bulduğunu anlamaya yönelik önemli veriler sağladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Max Planck Enstitüsü ve ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nden bilim insanlarının yer aldığı bir ekip, Alaska'da üreyen kuyruklu çamurkuşlarının göç yolculuğunu inceleyen bir çalışma yürüttü. Araştırmanın amacı, özellikle yeni yumurtadan çıkan genç kuşların ilk göçlerinde nasıl yön bulduğunu daha iyi anlamaktı.

🐦 11 GÜN SÜREN KESİNTİSİZ YOLCULUK Araştırmaya göre B6 kod adlı kuş, Alaska'daki Kuskokwim Deltası'nda beslenerek enerji depoladıktan sonra 13 Ekim'de göç yolculuğuna başladı. Kuş, 11 gün boyunca hiç durmadan uçarak Avustralya'nın Tazmanya bölgesine ulaştı.

Bu yolculuk sırasında yaklaşık 13 bin 558 kilometre kat edildi. Böylece genç bir kuş için kaydedilen en uzun kesintisiz göçlerden biri gerçekleşmiş oldu. Bilim insanları kuşun hareketlerini, kuyruğuna yerleştirilen 5 gram ağırlığında güneş enerjili uydu vericisi sayesinde takip etti. Ayrıca kuşun kimliğinin belirlenmesi için metal bir halka ve özel kodlu bir bacak bayrağı kullanıldı.

🧭 GENÇ KUŞLARIN İLK GÖÇÜ İLK KEZ TESPİT EDİLDİ Araştırmalar, Alaska'da üreyen kıyı çulluklarının her yıl Alaska ile Yeni Zelanda ve Doğu Avustralya arasında uzun mesafeli göçler yaptığını gösteriyor. Ancak genç kuşların ilk göç yolculuklarının ayrıntıları bugüne kadar yeterince bilinmiyordu. Bu çalışma, genç kuşların ilk göçlerinde nasıl yön bulduğunu ve hangi rotaları izlediğini ortaya koymayı amaçlıyor

🌿 ALASKA KUŞLAR İÇİN KRİTİK BÖLGE Araştırmacılara göre Alaska, dünya genelindeki kıyı kuşları için önemli yaşam alanlarından biri. Bölgedeki kıyı ekosistemleri ve zengin besin kaynakları, birçok kuş türü için hem üreme hem de göç sırasında dinlenme alanı sağlıyor. Kıyı kuşları genellikle sahil şeritleri ve sulak alanlarla yakından bağlantılı yaşam alanlarına sahip. Bu nedenle yükselen deniz seviyeleri ve sulak alanların bozulması gibi çevresel değişimler bu türleri doğrudan etkileyebiliyor.