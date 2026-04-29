CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Modern dünyanın demans tuzağı: Zekayı ve hafızayı adım adım yok ediyor!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Monash Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma, ultra işlenmiş gıdaların günlük beslenmedeki payı arttıkça dikkat düzeyinin düştüğünü ve demans riskinin yükseldiğini ortaya koydu. Üstelik bu artış, sadece bir paket cips eklemek kadar küçük bir değişimle bile bağlantılı.

Hazır ve paketli gıdalar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak Monash Üniversitesi'nden beslenme biyokimyacısı Barbara Cardoso liderliğinde yapılan yeni bir çalışma, bu alışkanlığın beyin sağlığı üzerinde düşündüğümüzden daha ciddi etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Çalışma, 40 ile 70 yaş arasındaki ve başlangıçta demans belirtisi göstermeyen 2.192 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların büyük bölümü beyaz kadınlardan oluştu.

Araştırma sürecinde katılımcılar:

  • Detaylı bir beslenme anketi doldurdu.
  • Dikkat ve hafızayı ölçen dört bilişsel teste katıldı.
  • Fiziksel aktivite ve sağlık durumlarına dair bilgi verdi.

Araştırmacılar, bu verileri kullanarak katılımcıların önümüzdeki 20 yıl içinde demans geliştirme olasılığını hesapladı. Bu hesaplama, bilim dünyasında yaygın olarak kullanılan bir risk değerlendirme modeliyle yapıldı.

GÜNLÜK BESLENMEDE BÜYÜK PAY

Elde edilen bulgular, ultra işlenmiş gıdaların katılımcıların günlük enerji alımının ortalama yüzde 41'ini oluşturduğunu gösterdi. Bu oran daha genç bireylerde ve erkek katılımcılarda daha da yüksek seviyelere çıktı.

DİKKAT VE DEMANS RİSKİ ARASINDAKİ BAĞ

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, küçük artışların bile ölçülebilir etkiler yaratması oldu.

Değişim Etki
Ultra işlenmiş gıdada %10 artış Dikkat puanında yaklaşık 0,05 düşüş
Aynı artış Demans risk puanında 0,24 artış

Barbara Cardoso, bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

"Ultra işlenmiş gıdalarda yüzde 10'luk artış, günlük diyete standart bir paket cips eklemekle yaklaşık olarak eşdeğer."

Bu düşüş özellikle görsel dikkat ve işlem hızı alanlarında belirgin hale geldi.

HANGİ GIDALAR RİSKLİ?

Araştırmada "ultra işlenmiş" olarak tanımlanan gıdalar geniş bir grubu kapsıyor:

  • Gazlı içecekler
  • Patates cipsi
  • Hazır yemekler
  • Sütlü tatlılar
  • Sosisli sandviç gibi işlenmiş et ürünleri

Yani doğal formundan uzaklaşmış ve yoğun endüstriyel işlemden geçmiş ürünlerin büyük kısmı bu kategoriye giriyor.

RİSKLİ İLİŞKİLİ DİĞER FAKTÖRLER

Araştırma ultra işlenmiş gıda tüketimiyle bağlantılı bazı önemli değişkenleri de ortaya koydu:

  • Düşük eğitim seviyesi
  • Obezite
  • Daha düşük fiziksel aktivite
  • Akdeniz diyetine daha az uyum

Bu faktörlerin her biri, beyin sağlığı üzerinde dolaylı ya da doğrudan etkili olabilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin